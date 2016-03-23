Испанец Куадра рассудит Россию и Францию в матче молодежного Евро

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч второго тура группового этапа молодежного Евро-2021 между сборными России и Франции.
Игру обслужит испанец Гильермо Куадра. Его ассистенты – Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный рефери – Адам Форкош.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч второго тура группового этапа молодежного Евро-2021 между сборными России и Франции.
Игру обслужит испанец Гильермо Куадра. Его ассистенты – Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный рефери – Адам Форкош.