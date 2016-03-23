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    Испанец Куадра рассудит Россию и Францию в матче молодежного Евро

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч второго тура группового этапа молодежного Евро-2021 между сборными России и Франции.

    Игру обслужит испанец Гильермо Куадра. Его ассистенты – Иньиго Прието и Хосе Наранхо. Резервный рефери – Адам Форкош.

    • Матч состоится в воскресенье, 28 марта, в 22:00 по московскому времени.
    • Россия в первом туре разгромила Исландию (4:1), а Франция проиграла Дании (0:1).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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