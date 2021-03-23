Главные новости дня. Гончаренко покинул ЦСКА, сборная России представила новую форму

Роналду останется в «Ювентусе»

«Торпедо» объявило об увольнении Игнашевича

Официально: Берг летом покинет «Краснодар»

Чочиев – о Кокорине: «В «Крыльях» говорили: «Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы»

Оздоев не полетит на Мальту. Он будет тренироваться в Сочи по индивидуальной программе

Официально: Гончаренко ушел из ЦСКА

Football Italia: Пирло поругался с Аньелли после поражения от «Беневенто»

Месси повторил рекорд Пеле и опередил Роналду по голам без учета пенальти

Сборная России представила новую форму

«СЭ»: футболистам «Сочи» задерживают зарплаты