Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (6:1).
Теперь в активе аргентинца 467 голов в Примере, что позволило ему повторить достижение Пеле.
Сейчас они делят рекорд по числу забитый мячей в одном чемпионате.
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Источник: Официальный твиттер «Барселоны»