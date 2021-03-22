Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (6:1).

Теперь в активе аргентинца 467 голов в Примере, что позволило ему повторить достижение Пеле.

Сейчас они делят рекорд по числу забитый мячей в одном чемпионате.

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