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    Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (6:1).

    Теперь в активе аргентинца 467 голов в Примере, что позволило ему повторить достижение Пеле.

    Сейчас они делят рекорд по числу забитый мячей в одном чемпионате.

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    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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