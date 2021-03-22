Месси опередил Роналду по голам без учета пенальти после дубля в ворота «Реал Сосьедада»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (6:1)

Эти голы стали для 33-летнего аргентинца 636-м и 637-м за карьеру с игры. По этому показателю Месси удалось обойти нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, забившего 635 мячей с игры.