Месси опередил Роналду по голам без учета пенальти после дубля в ворота «Реал Сосьедада»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (6:1)
Эти голы стали для 33-летнего аргентинца 636-м и 637-м за карьеру с игры. По этому показателю Месси удалось обойти нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, забившего 635 мячей с игры.
- Аргентинец за три месяца 2021 года забил 16 мячей и отдал семь результативных передач. Это лучший результат в топ-5 европейских лигах за указанный период.
- Месси установил новый рекорд по числу матчей за «Барселону» (768).
- За каталонский клуб он забил 663 гола и сделал 264 ассиста.
Источник: ESPN