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  • Месси опередил Роналду по голам без учета пенальти после дубля в ворота «Реал Сосьедада»

Месси опередил Роналду по голам без учета пенальти после дубля в ворота «Реал Сосьедада»

22 марта 2021, 17:55

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (6:1)

Эти голы стали для 33-летнего аргентинца 636-м и 637-м за карьеру с игры. По этому показателю Месси удалось обойти нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, забившего 635 мячей с игры.

  • Аргентинец за три месяца 2021 года забил 16 мячей и отдал семь результативных передач. Это лучший результат в топ-5 европейских лигах за указанный период.
  • Месси установил новый рекорд по числу матчей за «Барселону» (768).
  • За каталонский клуб он забил 663 гола и сделал 264 ассиста.

Источник: ESPN
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Реал Сосьедад Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
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