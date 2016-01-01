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    Месси опередил Роналду по голам без учета пенальти после дубля в ворота «Реал Сосьедада»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (6:1)

    Эти голы стали для 33-летнего аргентинца 636-м и 637-м за карьеру с игры. По этому показателю Месси удалось обойти нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, забившего 635 мячей с игры.

    • Аргентинец за три месяца 2021 года забил 16 мячей и отдал семь результативных передач. Это лучший результат в топ-5 европейских лигах за указанный период.
    • Месси установил новый рекорд по числу матчей за «Барселону» (768).
    • За каталонский клуб он забил 663 гола и сделал 264 ассиста.

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    Источник: ESPN

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