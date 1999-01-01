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    Экс-директор «Динамо»: «Кокорин в 2010 году чуть не ушел в ЦСКА»

    Бывший исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков рассказал, как нападающий Александр Кокорин мог оказаться в ЦСКА.

    – Из-за чего спорили с Божовичем?

    – 2010 год клуб закончил с серьезным отрицательным сальдо. Причем не уплачены были налоги. Клуб не просто превысил трансферный бюджет, но и потратил часть бюджета следующего года, а состав по-прежнему выглядел недоукомлектованным.

    Став исполнительным директором, чтобы исправить ситуацию, я должен был резко сократить расходы. Надо было сокращать зарплатную ведомость.

    Якубко получал на уровне ведущих футболистов команды – а голов мы так и не увидели. Я настаивал на его уходе, а Миодраг утверждал, что я хочу ослабить команду. А сам предлагал избавиться от Кокорина и Воронина. Я был против. На обоих, кстати, был спрос.

    – Кто их хотел?

    – Кокорин чуть не ушел в ЦСКА, по нему был предметный интерес и разговор со Слуцким.

    А Ворониным сильно интересовался «Вест Бромвич». При этом Андрею Миодраг говорил, что рассчитывает на него. Вот такой парадокс. Естественно, Воронин сказал мне, что не хочет никуда уходить, потому что ему есть что доказывать. Он был уверен в себе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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