«I am back». Фанаты «Уфы» посвятили баннер возвращению Газизова

Болельщики «Уфы» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» вывесили на фан-секторе баннер, посвященный возвращению в клуб генерального директора Шамиля Газизова.
На баннере изображен сам Газизов, а также присутствует надпись «I am back» («Я вернулся»).
- Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
Источник: Sport24