«I am back». Фанаты «Уфы» посвятили баннер возвращению Газизова

Болельщики «Уфы» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» вывесили на фан-секторе баннер, посвященный возвращению в клуб генерального директора Шамиля Газизова.

На баннере изображен сам Газизов, а также присутствует надпись «I am back» («Я вернулся»).