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    «I am back». Фанаты «Уфы» посвятили баннер возвращению Газизова

    Болельщики «Уфы» перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» вывесили на фан-секторе баннер, посвященный возвращению в клуб генерального директора Шамиля Газизова.

    На баннере изображен сам Газизов, а также присутствует надпись «I am back» («Я вернулся»).

    • Газизов ушел из «Уфы» минувшим летом и был назначен на пост генерального директора «Спартака».
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6417

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Наивные фанаты ! Он же до нитки обанкротит клуб ! Тем более , бюджетные деньги !

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      Рейтинг: +448

      Nayturs 18 минут назад

      Считай съездил в хорошо в командировку)) Рад, что он вернулся

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