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    «Агенты Ломик и Пантелеев». Ломовицкий после гола в ворота ЦСКА показал ромбик

    «Спартак» отреагировал на голы своих воспитанников в матче РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (2:1). Александр Ломовицкий и Владислав Пантелеев принесли тулякам победу.

    «Агенты Ломик и Пантелеев. Ещe одна выполненная миссия», – написал «Спартак».

    • Ломовицкий должен вернуться в «Спартак» из аренды летом.
    • «Арсенал» победил в РПЛ впервые с октября.
    • «Арсенал» прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ и 7-матчевую серию без забитых голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +5579

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, молодцы. И повод о них задуматься на предмет возвращения.

      0
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      Рейтинг: +2973

      Axe111 2 часа назад

      Лол ФАНТАСТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ВАААААААУ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1089

      кто там 2 часа назад

      «Арсенал» победил в РПЛ впервые с октября.

      Ахаха ******, кончаренко ухАди.

      0
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      Рейтинг: +1750

      Алехсбургер. 2 часа назад

      ложа масонская какая-то..))
      А как "стрелку "показать?
      И чем.?

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      Рейтинг: -1488

      Аденн > Алехсбургер. 2 часа назад

      стрелку дЗюбло всем показал.. бу-га-га

      2
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      Рейтинг: +1750

      Алехсбургер. > Аденн 2 часа назад

      первый))

      0
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