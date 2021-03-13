«Агенты Ломик и Пантелеев». Ломовицкий после гола в ворота ЦСКА показал ромбик

Ну что, молодцы. И повод о них задуматься на предмет возвращения.
«Спартак» отреагировал на голы своих воспитанников в матче РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (2:1). Александр Ломовицкий и Владислав Пантелеев принесли тулякам победу.
«Агенты Ломик и Пантелеев. Ещe одна выполненная миссия», – написал «Спартак».
- Ломовицкий должен вернуться в «Спартак» из аренды летом.
- «Арсенал» победил в РПЛ впервые с октября.
- «Арсенал» прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ и 7-матчевую серию без забитых голов.
Агенты Ломик и ПантелеевЕщe одна выполненная миссия https://t.co/or8qu4IQqU pic.twitter.com/Mya1U6i9FF— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 13, 2021