«Агенты Ломик и Пантелеев». Ломовицкий после гола в ворота ЦСКА показал ромбик

«Спартак» отреагировал на голы своих воспитанников в матче РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА (2:1). Александр Ломовицкий и Владислав Пантелеев принесли тулякам победу.

«Агенты Ломик и Пантелеев. Ещe одна выполненная миссия», – написал «Спартак».

Ломовицкий должен вернуться в «Спартак» из аренды летом.

«Арсенал» победил в РПЛ впервые с октября.

«Арсенал» прервал 5-матчевую серию поражений в РПЛ и 7-матчевую серию без забитых голов.