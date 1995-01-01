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    Юран – о Кокорине: «Может быть, не стоит мучиться и уйти из футбола?»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался о перспективах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина заиграть в Италии.

    - Кокорин уехал в Италию, хотел перезапустить карьеру, но, похоже, опять ошибся.

    – Ему пора уже разобраться в самом себе. Александру надо понять, хочет ли он вообще играть в футбол или пришло время заканчивать. Все кроется в психологии, в голове.

    В Сочи он немного стал оживать после неприятной истории. А потом все сошло на нет. Подписал контракт со «Спартаком». От него там все ждали прорыва, но что мы увидели? Ничего!

    В Италии ему будет очень сложно. В Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100 процентов. Я не уверен, что Кокорин готов пахать. Боюсь, у него нет шансов в «Фиорентине» вернуться на свой оптимальный уровень.

    - Ему нужно было оставаться в «Сочи»?

    – Да. Еще на сезон, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Здесь дело не в его футбольных качествах. Он, безусловно, талантливый игрок. Но вот чего он хочет в этой жизни?

    Александру надо покопаться в себе и принять решение. Может быть, уже и не стоит мучиться и уйти из футбола, заняться другим делом? Либо отбросить все моменты, которые ему мешают, и уйти с головой в футбол.

    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор Кокорин принял участие в трех матчах, результативными действиями не отличался.
    • Сейчас нападающий восстанавливается после травмы бедра.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +920

      Max Bobr 15 секунд назад

      Его арена - цирк! Это его настоящее и, не дай бог, будущее!

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      Рейтинг: +3812

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Неудачное восстановление после травмы крестов - результат отсутствия нагрузки в СИЗО. Жаль Сашу

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