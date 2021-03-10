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  • «Такая чушь…» Юрист Черчесова – о 20 миллионах премиальных за победу в товарищеском матче

«Такая чушь…» Юрист Черчесова – о 20 миллионах премиальных за победу в товарищеском матче

10 марта 2021, 17:54
5

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал информацию Baza о премиальных тренерскому штабу сборной за победы и ничьи в товарищеских матчах.

«Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь…

Ладно бы еще было что-то близкое к правде, а так — это просто непрофессионально», – цитирует Агузарова Sport24.

  • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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серега кашин
1615388676
а что у осетина языка своего нет
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Валерий2705
1615390538
Это не профессионально, писать такую чушь! 19 миллионов 999 тысяч они получают, не искажайте факты!)
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Hektor 84
1615417866
Не удивлен. В нашей стране только шуты много получают. А заработать в нашей стране можно только горб или грыжу.
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амани
1615538883
если это чушь. так . хоть одного посадите за ложь или опровергните......ты юрист или кто ты.... такую чушь сам несешь
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