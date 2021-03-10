«Такая чушь…» Юрист Черчесова – о 20 миллионах премиальных за победу в товарищеском матче

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал информацию Baza о премиальных тренерскому штабу сборной за победы и ничьи в товарищеских матчах.

«Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь…

Ладно бы еще было что-то близкое к правде, а так — это просто непрофессионально», – цитирует Агузарова Sport24.