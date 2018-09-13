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    «Такая чушь…» Юрист Черчесова – о 20 миллионах премиальных за победу в товарищеском матче

    Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, прокомментировал информацию Baza о премиальных тренерскому штабу сборной за победы и ничьи в товарищеских матчах.

    «Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно — в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь…

    Ладно бы еще было что-то близкое к правде, а так — это просто непрофессионально», – цитирует Агузарова Sport24.

    • Черчесов тренирует сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: Sport24

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