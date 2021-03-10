Черчесов – о коронавирусе: «В России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как на его жизнь повлияла пандемия коронавируса.

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.

В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», – сказал Черчесов.