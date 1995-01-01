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    Черчесов – о коронавирусе: «В России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как на его жизнь повлияла пандемия коронавируса.

    «Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.

    В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», – сказал Черчесов.

    • В России зарегистрировано 4,29 млн случаев заболевания коронавирусом.
    • В конце января – середине февраля 2021 года Черчесов сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      Алехсбургер. 1 час назад

      С начала века
      более свободно не было нигде, и никогда.
      И руки шлёпают о губы..
      Навсегда.

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