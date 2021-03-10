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  • Черчесов – о коронавирусе: «В России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах»

Черчесов – о коронавирусе: «В России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах»

10 марта 2021, 10:49
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как на его жизнь повлияла пандемия коронавируса.

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.

В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», – сказал Черчесов.

  • В России зарегистрировано 4,29 млн случаев заболевания коронавирусом.
  • В конце января – середине февраля 2021 года Черчесов сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

Источник: ТАСС
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1615366265
С начала века более свободно не было нигде, и никогда. И руки шлёпают о губы.. Навсегда.
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Давид59
1615373621
Так разрешить контакты и всё пооткрывать большого ума не надо иметь. Пенсионный фонд успешно разгружается.
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САДЫЧОК
1615377045
Жесть ! Какой же он , идиот !
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Hektor 84
1615476054
Чабан жжет!!! Лизнул очередной раз нашей власти! Ну а что в гос думу все хотят! А на всех жополизов мест не хватит.
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