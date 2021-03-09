Петржела: «Поражение в Казани ничего не меняет. «Зенит» всe равно станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение петербургского клуба в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«Ничего страшного не произошло. Поражение в Казани ничего не меняет для «Зенита», наоборот, заставит проснуться голодного зверя.

Верю, что после такого обидного поражения петербургская команда начнeт стабильно набирать очки. Не волнуйтесь, «Зенит» всe равно станет чемпионом», – приводит слова Петржелы «Чемпионат».