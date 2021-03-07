«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль забил в двух последних выездных дерби АПЛ

В 19:30 по Москве начнется матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Нападающий гостей Антони Марсьяль забивал в двух последних выездных дерби в рамках чемпионата.

Единственным игроком «Манчестер Юнайтед», который забил в трех подряд выездных дерби чемпионата, был Эрик Кантона.