«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль забил в двух последних выездных дерби АПЛ

В 19:30 по Москве начнется матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Нападающий гостей Антони Марсьяль забивал в двух последних выездных дерби в рамках чемпионата.
Единственным игроком «Манчестер Юнайтед», который забил в трех подряд выездных дерби чемпионата, был Эрик Кантона.
- В матче не примет участия вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
- Январская встреча команд в Кубке лиги завершилась победой «Манчестер Сити» (2:0).
- «Сити» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: Бомбардир.ру