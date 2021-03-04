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    «Ливерпуль» возобновил интерес к 18-летнему защитнику «Спортинга» Мендешу

    «Ливерпуль» снова хочет купить левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша, сообщает O Jogo.

    По информации источника, прошлым летом английскому клубу отказали в трансфере фулбека за 30 миллионов евро, но теперь ситуация изменилась, и лиссабонцы из-за финансовых проблем готовы к переговорам.

    Сумма отступных в контракте 18-летнего португальца – 70 миллионов евро.

    • Мендеш – воспитанник «Спортинга».
    • За основную команду он провел 32 матча, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    04.03.2021 20:33
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