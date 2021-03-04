«Ливерпуль» возобновил интерес к 18-летнему защитнику «Спортинга» Мендешу

«Ливерпуль» снова хочет купить левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша, сообщает O Jogo.
По информации источника, прошлым летом английскому клубу отказали в трансфере фулбека за 30 миллионов евро, но теперь ситуация изменилась, и лиссабонцы из-за финансовых проблем готовы к переговорам.
Сумма отступных в контракте 18-летнего португальца – 70 миллионов евро.
- Мендеш – воспитанник «Спортинга».
- За основную команду он провел 32 матча, забил один гол и сделал два ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 17 миллионов евро.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.