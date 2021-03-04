«Ливерпуль» возобновил интерес к 18-летнему защитнику «Спортинга» Мендешу

«Ливерпуль» снова хочет купить левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша, сообщает O Jogo.

По информации источника, прошлым летом английскому клубу отказали в трансфере фулбека за 30 миллионов евро, но теперь ситуация изменилась, и лиссабонцы из-за финансовых проблем готовы к переговорам.

Сумма отступных в контракте 18-летнего португальца – 70 миллионов евро.