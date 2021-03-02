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    Баринов – о травме: «Неприятный период в жизни. Тяжело было смотреть матчи со стороны»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как восстанавливался от травмы.

    «Тяжело было смотреть матчи со стороны. После травмы пришел на матч с «Ахматом». Когда команда выходила на поле, врать не буду – у меня потекли слезы. Это был неприятный период в моей жизни, сейчас он позади.

    Тяжело было в первые дни. Я хотел как можно быстрее сделать операцию и начать восстановление, потому что после этого все уже зависит от тебя. После операции в Риме было сложно, потому что остался один – ни семьи, ни родных. Но дни летели быстро: потренировался, поспал, вторая тренировка. Я держал себя в тонусе и общался с друзьями и семьей по видеосвязи.

    Я соскучился по футболу и хочу быть везде. Когда полгода работаешь в тренажерном зале и тебе разрешают побыть на поле 10-15 минут, я тут же лечу туда. Тем более когда вижу, что команда тренируется. Я попросил поставить велотренажер рядом с полем. Не хотелось заниматься одному. Хоть не на поле, но рядышком, чтобы видеть, как тренируется команда. Когда была хорошая погода, я вытаскивал велотренажер прямо на поле. Но специальные упражнения уходил делать в зал.

    Не было страшно [усугубить травму], даже в квадраты играл и ничего не боялся. Хотя переживал, буду ли убирать ноги, но после первой же тренировки понял, что в голове все в порядке. Провести бы еще месяц на сборе, я был бы в идеальном состоянии в плане физики», – сказал Баринов.

    • Баринов сыграл в матче против ЦСКА (2:0) 27 февраля. Он вышел на замену на 90-й минуте.
    • Он не играл с августа 2020-го из-за травмы «крестов».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      isakkobelini 9 часов назад

      Теперь и ты понимаешь как тяжело смотреть ваши матчи со стороны

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