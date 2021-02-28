«Самый долгожданный момент». Баринов впервые с августа 2020 года вышел на поле

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов вышел на замену на 90-й минуте в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

Баринов появился на поле впервые с 23 августа 2020 года. Тогда, в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком», он получил разрыв крестообразной связки колена.

«Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперед. Всем спасибо за веру и поддержку», – написал Баринов в инстаграме.

«Локомотив» после победы над ЦСКА поднялся на шестое место.