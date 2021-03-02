Николич – о Баринове: «Пока он не готов к тому, чтобы проводить целый матч»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии полузащитника Дмитрия Баринова.

«Состояние Баринова? Он пока не готов к тому, чтобы проводить целый матч на поле. Перед матчем с ЦСКА у нас была договоренность, что, если будет возможность, что мы выпустим Диму на поле, чтобы он почувствовал вкус футбола.

И я, и команда рады тому, что Баринов вернулся на поле, он очень важный для нас игрок», – цитирует Николича «Матч ТВ».