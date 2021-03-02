Николич – о Баринове: «Пока он не готов к тому, чтобы проводить целый матч»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии полузащитника Дмитрия Баринова.
«Состояние Баринова? Он пока не готов к тому, чтобы проводить целый матч на поле. Перед матчем с ЦСКА у нас была договоренность, что, если будет возможность, что мы выпустим Диму на поле, чтобы он почувствовал вкус футбола.
И я, и команда рады тому, что Баринов вернулся на поле, он очень важный для нас игрок», – цитирует Николича «Матч ТВ».
- Баринов вышел на замену на 90-й минуте.
- Он появился на поле впервые с 23 августа 2020 года.
- Тогда, в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком», полузащитник получил разрыв крестообразной связки колена.
Источник: «Матч ТВ»