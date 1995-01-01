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    Николич – о Баринове: «Пока он не готов к тому, чтобы проводить целый матч»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии полузащитника Дмитрия Баринова.

    «Состояние Баринова? Он пока не готов к тому, чтобы проводить целый матч на поле. Перед матчем с ЦСКА у нас была договоренность, что, если будет возможность, что мы выпустим Диму на поле, чтобы он почувствовал вкус футбола.

    И я, и команда рады тому, что Баринов вернулся на поле, он очень важный для нас игрок», – цитирует Николича «Матч ТВ».

    • Баринов вышел на замену на 90-й минуте.
    • Он появился на поле впервые с 23 августа 2020 года.
    • Тогда, в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком», полузащитник получил разрыв крестообразной связки колена.

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    Источник: «Матч ТВ»

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