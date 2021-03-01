Главные новости дня. Новичок «Краснодара» Ойонго выбыл на полгода, задержан экс-президент «Барсы» Бартомеу

«РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсуждают новый формат лимита на легионеров

Бывший президент «Барселоны» Бартомеу задержан по делу о критике игроков в соцсетях. Каталонский клуб пообещал содействовать расследованию

«Чемпионат»: «Зенит» может подписать Джанаева, если не продлит контракт с Луневым. В «Сочи» информацию опровергли

Уткин – о Захаряне: «Парня два года назад привозили в «Зенит». Признали бесперспективным»

Агент Тосуна: «Летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о трансфере на два-три года»

Михаил Кержаков пропустит месяц из-за травмы связки колена

Умер экс-тренер сборной Хорватии Кранчар

Ойонго травмировал крестообразные связки в дебютном матче за «Краснодар» и выбыл на полгода. Причина – отсутствие разминки

Карпин: «Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, судья забыл об этом»

Ok Diario: «Барселона» хочет продать Гризманна за 60 миллионов