В «Сочи» назвали вбросом интерес «Зенита» к Джанаеву

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию «Чемпионата» об интересе «Зенита» к вратарю Сослану Джанаеву.

«Даже комментировать ничего не хочу. Обратитесь в те издания, которые печатают такое. Принципиально такие вещи не комментирую. Это не более, чем вброс», – цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».