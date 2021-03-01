В «Сочи» назвали вбросом интерес «Зенита» к Джанаеву

Также как Медведев в свое время назвал вбросом переход Кокорина в Сочи?
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию «Чемпионата» об интересе «Зенита» к вратарю Сослану Джанаеву.
«Даже комментировать ничего не хочу. Обратитесь в те издания, которые печатают такое. Принципиально такие вещи не комментирую. Это не более, чем вброс», – цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».
- Сообщалось, что Джанаев должен был стать заменой Андрею Луневу.
- Джанаев провел 19 матчей в текущем сезоне РПЛ.
- Лунев сыграл в четырех матчах РПЛ.