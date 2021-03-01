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    В «Сочи» назвали вбросом интерес «Зенита» к Джанаеву

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию «Чемпионата» об интересе «Зенита» к вратарю Сослану Джанаеву.

    «Даже комментировать ничего не хочу. Обратитесь в те издания, которые печатают такое. Принципиально такие вещи не комментирую. Это не более, чем вброс», – цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

    • Сообщалось, что Джанаев должен был стать заменой Андрею Луневу.
    • Джанаев провел 19 матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • Лунев сыграл в четырех матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2021 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19300

      bset 1 марта, 17:15

      Также как Медведев в свое время назвал вбросом переход Кокорина в Сочи?

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