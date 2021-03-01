Агент Тосуна: «Летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о трансфере на два-три года»

Шенол Тосун, отец и агент нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна, рассказал о готовности вернуться к переговорам с ЦСКА этим летом.

«Ни для кого не секрет, что у нас было предложение от ЦСКА. Однако мы, как семья Тосуна, приняли решение вернуться в «Бешикташ» на правах краткосрочной аренды. Нам показалось, что провести пять месяцев в «Бешикташе» будет лучше, чем сделать то же самое в ЦСКА.

С другой стороны, летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о полноценном трансфере с контрактом на два-три года. Почему нет?

Никто не знает, что произойдет через несколько месяцев. Может, русский клуб вновь будет заинтересован в услугах Дженка и договориться с «Эвертоном», – сказал Тосун в интервью Metaratings.