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    Агент Тосуна: «Летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о трансфере на два-три года»

    Шенол Тосун, отец и агент нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна, рассказал о готовности вернуться к переговорам с ЦСКА этим летом.

    «Ни для кого не секрет, что у нас было предложение от ЦСКА. Однако мы, как семья Тосуна, приняли решение вернуться в «Бешикташ» на правах краткосрочной аренды. Нам показалось, что провести пять месяцев в «Бешикташе» будет лучше, чем сделать то же самое в ЦСКА.

    С другой стороны, летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о полноценном трансфере с контрактом на два-три года. Почему нет?

    Никто не знает, что произойдет через несколько месяцев. Может, русский клуб вновь будет заинтересован в услугах Дженка и договориться с «Эвертоном», – сказал Тосун в интервью Metaratings.

    • Тосун принадлежит «Эвертону».
    • Турок выступал за «Бешикташ» с 2014 по 2017 год.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2021 18:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1674

      FRZZ 3 часа назад

      Дженк Тосун сильнее Рондона, просто в Эвертоне конкуренция большая . Если Рондон не покажет себя в ЦСКА, то летом почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

      С`e"K`с 3наkoмсTвa. CHяTь любyю дeBKy и тpaxнyTь Teпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeHeг и oTнoшeHий, эти дeByшKи пpocTо любяT CeKc и дaют Bceгда, пoпрoбyй бecплaTHo===----- https://nuts.cx/KyrR

      -2
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      Рейтинг: +175

      Лфшт 22 часа назад

      На хрен ты вообще кому то нужен. Просидел на банке уже 5 лет - сиди дальше

      1
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      Рейтинг: +11354

      Skull_Boy 23 часа назад

      Летом ты нахрен не нужен будешь

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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > Skull_Boy 8 часов назад

      ЦСКА предлагал аренду до лета, а там решить вопрос о покупке
      игрока, однако папаня захотел летом оформить контракт на
      2-3 года, но теперь без аренды не пройдет, кота в мешке никто
      покупать не будет.

      1
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      Рейтинг: +1145

      ruded 23 часа назад

      хитроопый папашка: аренда не пойдет, ведь могут вычислить полено, а вот покупать с контрактом - всегда пожалуйста, ведь потом нужно будет избавляться, если что..

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      Рейтинг: +824

      Радио1000шумеров 1 марта, 19:29

      Это вариант возможен если ЦСКА Гайча летом сплавит. Только куда? Барселона, помнится, интерес проявляла?)

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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 1 марта, 20:02

      Если в ЦСКА сложится с Рондоном, переговоров с Тосуном не
      будет. Всё будет решаться в мае.

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