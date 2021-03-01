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  • Агент Тосуна: «Летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о трансфере на два-три года»

Агент Тосуна: «Летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о трансфере на два-три года»

1 марта 2021, 18:18
6

Шенол Тосун, отец и агент нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна, рассказал о готовности вернуться к переговорам с ЦСКА этим летом.

«Ни для кого не секрет, что у нас было предложение от ЦСКА. Однако мы, как семья Тосуна, приняли решение вернуться в «Бешикташ» на правах краткосрочной аренды. Нам показалось, что провести пять месяцев в «Бешикташе» будет лучше, чем сделать то же самое в ЦСКА.

С другой стороны, летом мы готовы вернуться к переговорам с ЦСКА о полноценном трансфере с контрактом на два-три года. Почему нет?

Никто не знает, что произойдет через несколько месяцев. Может, русский клуб вновь будет заинтересован в услугах Дженка и договориться с «Эвертоном», – сказал Тосун в интервью Metaratings.

  • Тосун принадлежит «Эвертону».
  • Турок выступал за «Бешикташ» с 2014 по 2017 год.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ ЦСКА Тосун Дженк
Комментарии (6)
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ruded
1614618768
хитроопый папашка: аренда не пойдет, ведь могут вычислить полено, а вот покупать с контрактом - всегда пожалуйста, ведь потом нужно будет избавляться, если что..
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Skull_Boy
1614620382
Летом ты нахрен не нужен будешь
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Лфшт
1614622813
На хрен ты вообще кому то нужен. Просидел на банке уже 5 лет - сиди дальше
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nadezhdawuus
1614661681
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