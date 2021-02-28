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    Sport1.de: Абрамович выделит Тухелю больше 250 миллионов на летние трансферы

    Владелец «Челси» Роман Абрамович готов выделить крупную сумму на летние трансферы команды.

    По информации Sport1.de, главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет сформировать команду по своему желанию и получит на трансферы более 250 миллионов евро.

    Сообщается, что футболисты дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо – главные трансферные цели «Челси». Однако маловероятно, что в лондонский клуб передут оба футболиста.

    • «Челси» идет на пятом месте в АПЛ.
    • Летом 2020 года лондонский клуб потратил на трансферы почти 250 миллионов евро.

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    Источник: Sport1.de

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    28.02.2021 10:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 28 февраля, 20:57

      Есть на что приобрести хороших игроков. Тухель наверняка уже знает какую позицию усилить.

      1
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 28 февраля, 13:22

      Холланд не пойдёт в Челси, там Вернер есть, Санчо в МЮ уйдёт скорее всего. Но у Челси итак состав хороший, защитника можно купить, и вернуть Азара.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +45611

      portero 28 февраля, 12:54

      Челси сегодня обграет МЮ , Тухель настроит команду на позитиве...

      2
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      Рейтинг: +20845

      Боцман59rus 28 февраля, 12:16

      На вопрос: сколько тебе надо?
      -Тухель так и ответил: Больше 250ти миллионов""""

      1
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      Рейтинг: +10448

      DeStar 28 февраля, 11:38

      ну гуд че, для челси и его фанатов

      1
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      Рейтинг: +349

      Каменный стояк 28 февраля, 11:32

      Порадуемся за соотечественника! Молодец, в спорт вкладывается!

      1
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      ...
      Рейтинг: +42726

      MaxRnD > Каменный стояк 28 февраля, 11:56

      Березовский вон тоже вкладывался, правда в банковский сектор Альбиона, а в итоге закончил с в сортире с удавкой на шее. Демократия демократией, но чужих у себя джентльмены не терпят

      6
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      Рейтинг: +217

      Best_forever > Каменный стояк 28 февраля, 14:25

      Тебе этот еврюжонок, отсосавший российские народные недра, уведший бабло из страны и забивший на Россию, соотечественник? Кто ж таких дебилов как ты рожает и воспитывает?

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      Рейтинг: +349

      Каменный стояк > Best_forever 28 февраля, 15:15

      Если бы у тебя было хоть немного мозгов, то ты бы понял, что это сарказм. Но так, как ты слюнявый олигофрен, то продолжай ковыряться пальчиком у себя в жопе, а потом облизывать его.

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      Рейтинг: +217

      Best_forever > Каменный стояк 28 февраля, 16:53

      Слюнтяй это ты со свои сарказмом и шипением втихаря из-за угла, ни на что больше неспособный!
      Такие как ты никогда не режут правду-матку в глаза и прячутся за других в драке!
      Да и ник твой - каменный стояк - удел больных и козлов, в мечтах только сильных духом, а не на деле!

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