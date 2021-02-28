Sport1.de: Абрамович выделит Тухелю больше 250 миллионов на летние трансферы

Есть на что приобрести хороших игроков. Тухель наверняка уже знает какую позицию усилить.
Владелец «Челси» Роман Абрамович готов выделить крупную сумму на летние трансферы команды.
По информации Sport1.de, главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет сформировать команду по своему желанию и получит на трансферы более 250 миллионов евро.
Сообщается, что футболисты дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо – главные трансферные цели «Челси». Однако маловероятно, что в лондонский клуб передут оба футболиста.
- «Челси» идет на пятом месте в АПЛ.
- Летом 2020 года лондонский клуб потратил на трансферы почти 250 миллионов евро.