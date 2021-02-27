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    Погба: «Сегодня я Поль Погба, но завтра – никто»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что известность рано или поздно пропадает. По его мнению, популярность должна идти во благо.

    «Видя больного ребенка, стараешься ему отправить сообщение. Эта мелочь может изменить жизнь ребенка к лучшему. Сейчас у меня есть возможность быть влиятельным. Я должен использовать это на благо. Сегодня я Поль Погба, но завтра – никто», – убежден француз.

    • Погба – действующий чемпион мира.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок провел 19 матчей, забил 3 гола.
    • До Манчестера Погба выступал за «Ювентус».

    Источник: Soccerbible

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    27.02.2021 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 28 февраля 2021, 17:14

      Поль Погба просто молодец, умный человек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2021, 12:36

      За благие дела тебе респект Поль!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +535

      Aleksey! 27 февраля 2021, 22:16

      Вчера ты был Поль Погба, сегодня уже никто

      3
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