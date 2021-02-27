Погба: «Сегодня я Поль Погба, но завтра – никто»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что известность рано или поздно пропадает. По его мнению, популярность должна идти во благо.

«Видя больного ребенка, стараешься ему отправить сообщение. Эта мелочь может изменить жизнь ребенка к лучшему. Сейчас у меня есть возможность быть влиятельным. Я должен использовать это на благо. Сегодня я Поль Погба, но завтра – никто», – убежден француз.