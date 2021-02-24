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    Джордан Хендерсон может пропустить Евро-2020

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может не успеть восстановиться после травмы к лету. В связи с этим вероятен пропуск футболистом Евро-2020.

    У игрока травмирован пах. Сроки восстановления должны очертить в ближайшие дни. Наиболее оптимистичный сценарий – футболист пропустит не более шести недель.

    • Хендерсон травмировался на прошлой неделе в дерби против «Эвертона» (0:2).
    • В текущем сезоне АПЛ Хендерсон провел 21 матч, забил гол и сделал результативный пас.
    • Англия на частично домашнем Евро-2020 выступит в одной группе с Хорватией, Шотландией, Чехией.

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    Источник: The Athletic

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