Джордан Хендерсон может пропустить Евро-2020

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может не успеть восстановиться после травмы к лету. В связи с этим вероятен пропуск футболистом Евро-2020.

У игрока травмирован пах. Сроки восстановления должны очертить в ближайшие дни. Наиболее оптимистичный сценарий – футболист пропустит не более шести недель.