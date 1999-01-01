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    Рэшфорд сравнялся с Бекхэмом по числу голов за «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 25-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1).

    Этот гол стал для него 85-м в составе манкунианцев. Чтобы достичь указанной отметки, форварду потребовалось 253 игры.

    По числу забитых мячей за «МЮ» Рэшфорд догнал бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма.

    • Лучший бомбардир в истории «Юнайтед» – Уэйн Руни (253).
    • Рэшфорд – воспитанник манчестерского клуба.
    • За основную команду англичанин дебютировал в феврале 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2498

      Masteralex 2 часа назад

      сравнивать нападающего и полузащитника, очень корректное сравнение, ещё бы с вратарём сравнили

      1
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      Рейтинг: -710

      СуперПАВ9 > Masteralex 22 минуты назад

      Его сравнивают с легендами клуба

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