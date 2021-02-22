Рэшфорд сравнялся с Бекхэмом по числу голов за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в матче 25-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (3:1).
Этот гол стал для него 85-м в составе манкунианцев. Чтобы достичь указанной отметки, форварду потребовалось 253 игры.
По числу забитых мячей за «МЮ» Рэшфорд догнал бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма.
- Лучший бомбардир в истории «Юнайтед» – Уэйн Руни (253).
- Рэшфорд – воспитанник манчестерского клуба.
- За основную команду англичанин дебютировал в феврале 2016 года.
Источник: Transfermarkt