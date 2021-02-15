Гендиректор «Динамо» – о возможном переносе матча со «Спартаком»: «Хотим, чтобы решение было принято как можно быстрее»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о том, что матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака» могут перенести из-за холодной погоды в Москве.

«Сложное решение. Есть регламент, по которому делаются температурные замеры. Сейчас ограничение по болельщикам на уровне 50% от вместимости стадиона. Мы открыли закрытую продажу билетов, чтобы болельщики «Спартака» массово не появились на гостевых трибунах сверх квоты. Продажи идут хорошо. При нормальных условиях мы бы полностью реализовали этот матч.

Погодный фактор вносит неопределенность. Ожидаем, что решение по матчу будет принято до самого матча, если прогноз погоды будет подтверждаться или ухудшаться. Хотим, чтобы решение было принято как можно быстрее.

Матч кубковый, его проводит РФС. Есть регламент, но не хотелось бы, чтобы болельщики пришли и за час до матча узнали о том, что игра не состоится. Надеюсь, что такое решение будет принято хотя бы накануне», – сказал Пивоваров.