«Бесконечно благодарны Красной Армии за подвиг, свободу и мирное небо». «Ростов» напомнил о годовщине освобождения Ростова-на-Дону

Сегодня, 14 февраля, исполняется 78 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны. «Ростов» оставил памятный пост.

«С днем освобождения Ростова!

14 февраля 1943 года советские солдаты освободили Ростов-на-Дону от захватчиков.

Мы бесконечно благодарны солдатам Красной Армии за этот подвиг, за нашу свободу и мирное небо», – написал «Ростов».

Памятный пост оставил и клуб ФНЛ «Чайка» (Ростовская область).

«Ростов» идет в РПЛ 5-м.

Команда сейчас тренируется в Испании.