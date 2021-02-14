«Бесконечно благодарны Красной Армии за подвиг, свободу и мирное небо». «Ростов» напомнил о годовщине освобождения Ростова-на-Дону

Сегодня, 14 февраля, исполняется 78 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны. «Ростов» оставил памятный пост.
«С днем освобождения Ростова!
14 февраля 1943 года советские солдаты освободили Ростов-на-Дону от захватчиков.
Мы бесконечно благодарны солдатам Красной Армии за этот подвиг, за нашу свободу и мирное небо», – написал «Ростов».
- Памятный пост оставил и клуб ФНЛ «Чайка» (Ростовская область).
- «Ростов» идет в РПЛ 5-м.
- Команда сейчас тренируется в Испании.
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Источник: твиттер «Ростова»