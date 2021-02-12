Домашние матчи «Ростова» смогут посещать до 22 тысяч зрителей

Пресс-служба «Ростова» сообщила об увеличении фактической вместимости «Ростов Арены» до 50%. На матчах команды смогут присутствовать до 22 тысяч зрителей.

«В Ростовской области с 15 февраля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Заполняемость спортивных сооружений при проведении соревнований с участием зрителей увеличена до 50%», – сообщила пресс-служба клуба.