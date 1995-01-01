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    Домашние матчи «Ростова» смогут посещать до 22 тысяч зрителей

    Пресс-служба «Ростова» сообщила об увеличении фактической вместимости «Ростов Арены» до 50%. На матчах команды смогут присутствовать до 22 тысяч зрителей.

    «В Ростовской области с 15 февраля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Заполняемость спортивных сооружений при проведении соревнований с участием зрителей увеличена до 50%», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Ростов» идет на пятом месте в РПЛ.
    • 21 февраля команда проведет первый матч после возобновления сезона – с «Ахматом» в рамках 1/8 финала Кубка России.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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