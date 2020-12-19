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    «Матч ТВ» покажет в прямом эфире семь из восьми игр 1/8 финала Кубка России

    Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Кубка России на «Матч ТВ». На общедоступном федеральном канале не покажут только одну встречу («Локомотив»«Тамбов»).

    Полностью расписание доступно ниже.

    • Игры 1/8 финала начнутся 20 февраля, завершатся 22 февраля.
    • В турнире осталось только 2 команды из ФНЛ.
    • Действующий победитель турнира – «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6363

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Где посмотреть мы решим, а вот глядя на термометр всё чаще задумываешься о переносе игр.
      Понятно что дуракам закон не писан и к играм в 15-20 градусов мороза нам не привыкать , но здравый смысл, на шестой части суши хоть когда-то проявится ?

      3
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      Рейтинг: +15292

      vladimir-7 2 часа назад

      Главное чтобы первые 6 игр выиграли хозяева, а две последние игры
      22 февраля — гости.

      2
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      Рейтинг: +25735

      VVM1964 > vladimir-7 2 часа назад

      У каждого свои желания и приоритеты - я бы предпочел диаметрально противоположный результат ! )

      4
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      Рейтинг: +8058

      Hektor 84 > VVM1964 1 час назад

      Согласен с тобой)))

      2
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      Рейтинг: +3515

      mopecekca > vladimir-7 1 час назад

      для кого главное?

      1
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      Рейтинг: +714

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      А будет ли она вообще?)

      3
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      Рейтинг: +25735

      VVM1964 > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Даже если будет - думаю чистая формальность .

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