«Матч ТВ» покажет в прямом эфире семь из восьми игр 1/8 финала Кубка России

Где посмотреть мы решим, а вот глядя на термометр всё чаще задумываешься о переносе игр.
Понятно что дуракам закон не писан и к играм в 15-20 градусов мороза нам не привыкать , но здравый смысл, на шестой части суши хоть когда-то проявится ?
Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Кубка России на «Матч ТВ». На общедоступном федеральном канале не покажут только одну встречу («Локомотив» – «Тамбов»).
Полностью расписание доступно ниже.
- Игры 1/8 финала начнутся 20 февраля, завершатся 22 февраля.
- В турнире осталось только 2 команды из ФНЛ.
- Действующий победитель турнира – «Зенит».