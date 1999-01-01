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    «Амкар» может сыграть в ПФЛ в июле 2021 года

    Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что у «Амкара» есть хорошие шансы принять участие уже в следующем розыгрыше ПФЛ.

    «Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ.

    В этом году «Амкар» уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца», – сказал Терехов.

    • Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ведется работа по привлечению спонсоров для возрождения клуба.
    • «Амкар» был основан в 1994 году, а прекратил существование в 2018-м.
    • РФС отозвал лицензию у пермяков из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

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    Источник: «РБК Пермь»

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