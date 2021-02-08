«Амкар» может сыграть в ПФЛ в июле 2021 года

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что у «Амкара» есть хорошие шансы принять участие уже в следующем розыгрыше ПФЛ.
«Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ.
В этом году «Амкар» уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца», – сказал Терехов.
- Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ведется работа по привлечению спонсоров для возрождения клуба.
- «Амкар» был основан в 1994 году, а прекратил существование в 2018-м.
- РФС отозвал лицензию у пермяков из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.
Источник: «РБК Пермь»