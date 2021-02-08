«Амкар» может сыграть в ПФЛ в июле 2021 года

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что у «Амкара» есть хорошие шансы принять участие уже в следующем розыгрыше ПФЛ.

«Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ.

В этом году «Амкар» уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца», – сказал Терехов.