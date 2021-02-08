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«Амкар» может сыграть в ПФЛ в июле 2021 года

8 февраля 2021, 21:58
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Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что у «Амкара» есть хорошие шансы принять участие уже в следующем розыгрыше ПФЛ.

«Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ.

В этом году «Амкар» уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца», – сказал Терехов.

  • Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что ведется работа по привлечению спонсоров для возрождения клуба.
  • «Амкар» был основан в 1994 году, а прекратил существование в 2018-м.
  • РФС отозвал лицензию у пермяков из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

Источник: «РБК Пермь»
Россия Амкар-Пермь
Комментарии (1)
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zigbert
1612892064
Отсутствие хорошего финансирования не позволит создать сильный клуб. Конечно же прежний Амкар создать сейчас невозможно.
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