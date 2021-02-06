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Власти Пермского края намерены возродить «Амкар»

6 февраля 2021, 14:15
10

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах возродить футбольный клуб «Амкар».

«Ранее был приобретен бренд «Амкара», он передан молодежной команде. Сейчас ведeтся работа по получению лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге. Привлекаем спонсоров.

Стадион «Звезда», где играл «Амкар», в нормативном состоянии, крытый манеж «Пермь Великая» также в хорошем состоянии. Однако вопрос о строительстве нового стадиона обсуждается, ведутся переговоры, обсуждается возможность строительства по модели государственно-частного партнерства, задача очень капиталоeмкая. Необходимо искать площадку для стадиона», – заявил губернатор.

  • «Амкар» был основан в 1994 году, а прекратил существование в 2018-м.
  • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

Источник: «Р-Спорт»
Россия Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1612610828
Самое время, жизнь то ключом бьёт!!!
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PAREVG.
1612611619
А не проще было сохранить Амкар в 18 году??? Или сделали как Газзаев с Аланией - долги, - банкротство, - расформирование, - смерть клуба. - Нет клуба - нет долгов. - Возрождение с чистого листа??? И никто, никому ничего не должен....
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Lester84
1612611875
Только не это!!! Еще один бюджетный автобус в премьер-лиге...
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Andrew01
1612613063
нормальная схема для отмывания денег, опробованная в Питере на строительстве стадиона. Молодцы. Этот возродит, следующий снова убьет....
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Чермындыр
1612613718
на...я???
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m40
1612617330
Клуб еще не возродили, но планы уже наполеоновские. А чем Звезда их не устраивает, требованиям ЛЧ не удовлетворяет? Для 2 лиги более чем достаточно или уже планы на премьер лигу? Вот пару лет назад читал статью о Тамбове- как же там все круто и продуманно, клуб чуть ли ни на самообеспечении. А в итоге очередной банкрот типа Алании, Сокола, Ротора, Кубани и множества других.
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MaxRnD
1612617654
Чо та бред, либо клад царского золота в Перми нашли
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Из Твери Леха
1612617695
Возникла необходимость отмыть бабос))) Соседняя свердловская область моет, а им что? Нельзя?
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"supermax"
1612619784
денег неотмытых три вагона....где раньше были когда клуб погибал
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