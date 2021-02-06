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    Власти Пермского края намерены возродить «Амкар»

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах возродить футбольный клуб «Амкар».

    «Ранее был приобретен бренд «Амкара», он передан молодежной команде. Сейчас ведeтся работа по получению лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге. Привлекаем спонсоров.

    Стадион «Звезда», где играл «Амкар», в нормативном состоянии, крытый манеж «Пермь Великая» также в хорошем состоянии. Однако вопрос о строительстве нового стадиона обсуждается, ведутся переговоры, обсуждается возможность строительства по модели государственно-частного партнерства, задача очень капиталоeмкая. Необходимо искать площадку для стадиона», – заявил губернатор.

    • «Амкар» был основан в 1994 году, а прекратил существование в 2018-м.
    • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3586

      solodealer 6 минут назад

      Вы лучше "по модели государственно-частного партнерства"... ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ В КРАЕ ОТМЕНИТЕ...
      Вам люди сами будут на досуге "Амкар играть" в его футболках)))

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      Рейтинг: +1860

      Чермындыр 31 минуту назад

      на...я???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +683

      Andrew01 42 минуты назад

      нормальная схема для отмывания денег, опробованная в Питере на строительстве стадиона. Молодцы. Этот возродит, следующий снова убьет....

      2
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      Рейтинг: +3586

      solodealer > Andrew01 7 минут назад

      !)+

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      Рейтинг: +5209

      Lester84 1 час назад

      Только не это!!! Еще один бюджетный автобус в премьер-лиге...

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      Рейтинг: +11995

      KLIM777 > Lester84 42 минуты назад

      У тебя из кармана пятихатку на клуб вытащат на днях

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      Рейтинг: +2188

      PAREVG. 1 час назад

      А не проще было сохранить Амкар в 18 году???
      Или сделали как Газзаев с Аланией - долги, - банкротство, - расформирование, - смерть клуба. - Нет клуба - нет долгов. - Возрождение с чистого листа???

      И никто, никому ничего не должен....

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      Рейтинг: +20338

      Боцман59rus 1 час назад

      Самое время, жизнь то ключом бьёт!!!

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