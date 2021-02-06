Власти Пермского края намерены возродить «Амкар»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах возродить футбольный клуб «Амкар».
«Ранее был приобретен бренд «Амкара», он передан молодежной команде. Сейчас ведeтся работа по получению лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге. Привлекаем спонсоров.
Стадион «Звезда», где играл «Амкар», в нормативном состоянии, крытый манеж «Пермь Великая» также в хорошем состоянии. Однако вопрос о строительстве нового стадиона обсуждается, ведутся переговоры, обсуждается возможность строительства по модели государственно-частного партнерства, задача очень капиталоeмкая. Необходимо искать площадку для стадиона», – заявил губернатор.
- «Амкар» был основан в 1994 году, а прекратил существование в 2018-м.
- РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате.
Источник: «Р-Спорт»