Власти Пермского края намерены возродить «Амкар»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о планах возродить футбольный клуб «Амкар».

«Ранее был приобретен бренд «Амкара», он передан молодежной команде. Сейчас ведeтся работа по получению лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге. Привлекаем спонсоров.

Стадион «Звезда», где играл «Амкар», в нормативном состоянии, крытый манеж «Пермь Великая» также в хорошем состоянии. Однако вопрос о строительстве нового стадиона обсуждается, ведутся переговоры, обсуждается возможность строительства по модели государственно-частного партнерства, задача очень капиталоeмкая. Необходимо искать площадку для стадиона», – заявил губернатор.