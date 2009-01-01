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    Семенович – Быстрову: «Может быть, вам тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы забивали больше голов?»

    Певица и актриса Анна Семенович отреагировала на слова бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова, который заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

    «Дорогой Владимир Быстров, мне казалось, что вы взрослый мужчина, отец, дочь которого занимается фигурным катанием. Высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, то должна была отрезать себе сиськи, как вы выразились – мне кажется, это поведение аморального мужчины.

    Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные спортивные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом пишут. Почему моя грудь до сих пор всем не дает покоя. Я этого не понимаю.

    Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте над этим», – сказала Семенович.

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    Источник: инстаграм Аннны Семенович

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2652

      absent32 2 минуты назад

      Анна, а Вы только поняли что он аморальный идиот?))) включите матч тв и Вам больше не придется реагировать на любые слова которые он говорит, хоть о Вас, хоть о других)))

      0
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      Рейтинг: +6225

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Семенович – Быстрову: «Может быть, вам тоже стоило что-то отрезать......Так он , отрезал-Да не помогло !

      0
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      Рейтинг: +7676

      alp 11 минут назад

      быстров идиот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12006

      KLIM777 20 минут назад

      ахахахха уделала ушлепка.

      Быстров после футбола, как клоун на цирковой арене.

      2
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      Рейтинг: +42414

      MaxRnD 23 минуты назад

      Быстров конечно грубанул, но Аня и сама реально, как хабалка с рыбного привоза ....

      2
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      Рейтинг: +4400

      Давид59 26 минут назад

      Даааа Вова, получил? Нехрен пи**еть что попало.

      2
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      Рейтинг: +28

      Конопляных дел мастер 28 минут назад

      Семенович - фигуристка! Это уже анекдот.

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