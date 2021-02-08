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  • Семенович – Быстрову: «Может быть, вам тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы забивали больше голов?»

Семенович – Быстрову: «Может быть, вам тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы забивали больше голов?»

8 февраля 2021, 13:51
29

Певица и актриса Анна Семенович отреагировала на слова бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова, который заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

«Дорогой Владимир Быстров, мне казалось, что вы взрослый мужчина, отец, дочь которого занимается фигурным катанием. Высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, то должна была отрезать себе сиськи, как вы выразились – мне кажется, это поведение аморального мужчины.

Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные спортивные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом пишут. Почему моя грудь до сих пор всем не дает покоя. Я этого не понимаю.

Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте над этим», – сказала Семенович.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Аннны Семенович
Оффтоп Быстров Владимир
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MaxRnD
1612781886
Быстров конечно грубанул, но Аня и сама реально, как хабалка с рыбного привоза ....
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САДЫЧОК
1612783074
Семенович – Быстрову: «Может быть, вам тоже стоило что-то отрезать......Так он , отрезал-Да не помогло !
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absent32
1612783138
Анна, а Вы только поняли что он аморальный идиот?))) включите матч тв и Вам больше не придется реагировать на любые слова которые он говорит, хоть о Вас, хоть о других)))
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Hektor 84
1612784112
Клоун со срач тв снова обделался! Это Анна еще не смотрела эфиры на срач тв с его участием. Особенно разбор голов! Быстров в слабоумии уже и шлюбу переплюнул. Анна я ему при встрече еще и по еплу заехал бы!)))))
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Боцман59rus
1612787451
А ведь кто то у них всех ещё и автографы берет
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NewLife
1612787703
Ходил в гей клуб и оправдывался, что ошибся дверью)) Теперь может говорить, я о сиськах думаю, а не о жопах. Отклонения психики налицо. Не пускать его на женский футбол.
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zigbert
1612787774
А ведь получил за дело. Такому публичному человеку не мешало бы выбирать выражения.
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Боцман59rus
1612788244
После обсуждения дрочки всей страной на ЦТВ, спорт экспресс в этом случае можно сказать просто балуется.
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slavа0508
1612789696
Что то на счёт легенды перебор одно серебро на чемпионате России и усё,,,это даже меньше чем у Вовы,,,,а в остальном права ,за языком публичным людям надо следить,,
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Ганнибал Лектор
1612793047
Вот как-то не стыкуются у меня Семенович и "легендарная спортсменка". Семенович и "сиськи" - да, но никак не спортсменка
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