Семенович – Быстрову: «Может быть, вам тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы забивали больше голов?»

Певица и актриса Анна Семенович отреагировала на слова бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова, который заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

«Дорогой Владимир Быстров, мне казалось, что вы взрослый мужчина, отец, дочь которого занимается фигурным катанием. Высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, то должна была отрезать себе сиськи, как вы выразились – мне кажется, это поведение аморального мужчины.

Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные спортивные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом пишут. Почему моя грудь до сих пор всем не дает покоя. Я этого не понимаю.

Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте над этим», – сказала Семенович.