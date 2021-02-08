Месси в 27-й раз забил после выхода на замену в Примере. До рекорда – один гол

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» на выезде победила «Бетис» со счетом 3:2.

Второй мяч каталонской команды в свой актив записал ее капитан Лионель Месси.

Аргентинец появился на поле на 57-й минуте, а на 59-й поразил ворота соперника. Это 27-й гол форварда «Барсы» в чемпионате Испании после выхода на замену.

По этому показателю Месси сравнялся с Оскаром де Паулой. До повторения рекорда Примеры (Хулио Салинас – 28) ему осталось забить один раз, начав при этом матч в запасе.