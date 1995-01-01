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    «Бам-бам-бам». «Спартак» на сборе сыграл в пейнтбол

    В перерыве между тренировками «Спартак» на сборе в ОАЭ сыграл в пейнтбол. Участвовали футболисты, тренеры, персонал.

    «Футболисты наконец-то смогли выпустить пар после тяжелых нагрузок, а главным объектом для охоты по традиции стал Владимир «Сербский зверь» Чепзанович (тренер по физической подготовке – прим. «Бомбардира»)» – написали спартаковцы.

    • Последующий сбор «Спартак» проведет в России – либо в Москве, либо в Сочи (в зависимости от погоды).
    • 20 февраля в Кубке России «Спартак» сыграет против «Динамо».
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +19945

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Джикия вон раньше времени обделался, вытряхивает там чего-то из трусов.

      0
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      Рейтинг: +5652

      Puddle 11 минут назад

      Не «бам-бам-бам», а «бом-бом-бом»!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2035

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      Дурацкое дело не хитрое. Они еще и в хоронюшки поиграть могут - лишь
      бы не тренироваться.

      0
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      Рейтинг: +4816

      playsh 28 минут назад

      Прямо легендарная игра "Doom." Дюкова там,часом, не пристрелили ?

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