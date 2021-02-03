«Бам-бам-бам». «Спартак» на сборе сыграл в пейнтбол

В перерыве между тренировками «Спартак» на сборе в ОАЭ сыграл в пейнтбол. Участвовали футболисты, тренеры, персонал.

«Футболисты наконец-то смогли выпустить пар после тяжелых нагрузок, а главным объектом для охоты по традиции стал Владимир «Сербский зверь» Чепзанович (тренер по физической подготовке – прим. «Бомбардира»)» – написали спартаковцы.