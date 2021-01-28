Алонсо решил остаться в «Челси» после смены тренера. Им интересовалась «Барселона»

Трансфер левого защитника «Челси» Маркоса Алонсо в «Барселону» не состоится.
По информации Mundo Deportivo, испанский фулбек решил не менять клуб в январе. Он надеется проявить себя при новом тренере лондонской команды Томасе Тухеле.
Ранее сообщалось, что «Барса» хочет подписать 30-летнего футболиста, видя в нем конкурента для Жорди Альбы.
- В текущем сезоне Алонсо провел за «Челси» всего три матча.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo