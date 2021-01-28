Алонсо решил остаться в «Челси» после смены тренера. Им интересовалась «Барселона»

Трансфер левого защитника «Челси» Маркоса Алонсо в «Барселону» не состоится.

По информации Mundo Deportivo, испанский фулбек решил не менять клуб в январе. Он надеется проявить себя при новом тренере лондонской команды Томасе Тухеле.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет подписать 30-летнего футболиста, видя в нем конкурента для Жорди Альбы.