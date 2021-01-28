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    Алонсо решил остаться в «Челси» после смены тренера. Им интересовалась «Барселона»

    Трансфер левого защитника «Челси» Маркоса Алонсо в «Барселону» не состоится.

    По информации Mundo Deportivo, испанский фулбек решил не менять клуб в январе. Он надеется проявить себя при новом тренере лондонской команды Томасе Тухеле.

    Ранее сообщалось, что «Барса» хочет подписать 30-летнего футболиста, видя в нем конкурента для Жорди Альбы.

    • В текущем сезоне Алонсо провел за «Челси» всего три матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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