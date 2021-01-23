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    Хакими может вернуться в «Реал» из-за финансовых проблем «Интера»

    У «Интера» возникли проблемы при расчете за трансфер защитника Ашрафа Хакими.

    Итальянский клуб должен был в декабре заплатить 10 миллионов евро за марокканца, однако попросил отсрочку до марта.

    «Реал» пошел на встречу миланцам, но потребовал дополнительных гарантий, которые «Интер» отказывается предоставлять.

    По информации Corriere dello Sport, конфликтная ситуация между клубами может привести к возвращению Хакими в Мадрид.

    Президент «Реала» Флорентино Перес настаивает на том, чтобы футболист вернулся, если «Интер» в ближайшее время не изменит свою позицию.

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    Источник: Corriere dello Sport

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      wiess 23 минуты назад

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