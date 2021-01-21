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    Денисов – о Навальном: «Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе»

    Бывший капитан «Зенита» и сборной России Игорь Денисов выразил поддержку политику Алексею Навальному, задержанному по прилету в Россию после лечения от отравления в Германии.

    «Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России.

    Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого.

    Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов.

    • Навальный вернулся в Россию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
    • Оппозиционера задержали за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сейчас он находится в СИЗО.

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    Источник: твиттер Sports.ru

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии37
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      Рейтинг: +913

      wobaekat 31 секунду назад

      У Гарика всегда было обострённое чувство справедливости
      Мужчина!

      0
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      Рейтинг: +4352

      Давид59 1 минуту назад

      БРАВО ГАРИК!!!

      0
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      Рейтинг: -46

      faten 3 минуты назад

      Гарик Вор должен сидеть в тюрьме! если отпустить Навального кто в тюрьме сидеть будет Пыня?

      0
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      Рейтинг: +18837

      bset 6 минут назад

      Для всех тех, кто считает Навального предателем, преступником, а все его расследования липой. Пожалуйста, ваше право. Но посмотрите на свою зарплату, посмотрите на цены в магазине, посмотрите на состояние дорог, посмотрите на состояние ближайшей к вам поликлиники, посмотрите на пенсии ваших предков. Что вы на этот счет скажете - глазам своим не поверите?

      Закрыв Навального, Путин лишил нас не одного какого-то человека, он лишил нас возможности что-то изменить к лучшему. Многие Навального не поддерживают, не разделяют его взгляды. Мы выходим не столько за него, сколько за себя, за нормальную жизнь, где люди живут достойно, где пенсионеры путешествуют и получают квалифицированную медицинскую помощь, продлевая себе жизнь. За страну, где успешно развивается бизнес, вырастают крупные передовые компании, а не погибают на начальных этапах от многочисленных проверок и сбора дани. За страну, где мы можем бы не согласны с властью и это будет считаться нормальным, где к людям прислушиваются, а не отвечают ударом дубинки за инакомыслие.

      3
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      Рейтинг: +9763

      paracetamol 19 минут назад

      В том-то и дело, что бывший капитан!. Правильно тебя пнули, жадюгу. Из-за бабла продал и Зенит, и сборную, а теперь и Рашу Нашу собираешься.

      0
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      ...
      Рейтинг: +348

      Roma56 > paracetamol 5 минут назад

      Поддерживаю, а для обычных нормальных граждан комната для грязи есть.

      -1
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      Рейтинг: +620

      Taps 19 минут назад

      Это футбольный сайт, нахрена здесь политика.
      Уроды !!!

      2
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      Рейтинг: +3417

      Ганнибал Лектор 19 минут назад

      Никогда не отличавшийся умом Гарик-предатель говорит что-то понятное и адекватное. Ни с того, ни с сего. Очень странно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3708

      mamba9090909 19 минут назад

      Вор должен сидеть в тюрьме!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18837

      bset 25 минут назад

      Красава. К Навальному можно относиться как угодно, верить ему или нет. Но факт в том, что гражданина РФ удерживают по липовому делу без учета решения ЕСПЧ о том, что он не виновен. Такое терпеть нельзя. Мы выходим не за Навального - мы выходим за себя и за Россию будущего, где нет места беззаконию, коррупции и бедности.

      5
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      Рейтинг: +1858

      Чермындыр > bset 17 минут назад

      К утопии можно относится как угодно, верить в нее или нет. Но факт в том, что за всю историю человечества в мире никогда не было такого места, где отсутствовали беззаконие, коррупция и бедность.

      0
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      Рейтинг: +18837

      bset > Чермындыр 13 минут назад

      Конечно, жизнь вообще несправедливая штука. Но мы хотим иметь возможность что-то в жизни поменять. Да, может мы выберем кого-то хуже Путина. Значит в следующий раз выберем нового. У этого процесса шансов на успех в разы больше, чем следующие 20 лет ждать, пока вдруг станет лучше (не станет).

      1
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      Рейтинг: +348

      Roma56 > Чермындыр 8 минут назад

      Полного отсутствия может и нет. Зато уровень оооочень различается, не в пользу РФ.

      0
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      Рейтинг: +3275

      rash1959 44 минуты назад

      Побольше бы таких высказываний, может быть и не строились бы такие дворцы для "моли" за бюджетные деньги.., да и жили бы веселее.

      9
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