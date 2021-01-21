Денисов – о Навальном: «Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Игорь Денисов выразил поддержку политику Алексею Навальному, задержанному по прилету в Россию после лечения от отравления в Германии.
«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России.
Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого.
Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов.
- Навальный вернулся в Россию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
- Оппозиционера задержали за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сейчас он находится в СИЗО.
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Источник: твиттер Sports.ru