Денисов – о Навальном: «Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Игорь Денисов выразил поддержку политику Алексею Навальному, задержанному по прилету в Россию после лечения от отравления в Германии.

«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России.

Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого.

Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов.

Навальный вернулся в Россию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».

Оппозиционера задержали за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сейчас он находится в СИЗО.