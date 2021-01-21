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  • Денисов – о Навальном: «Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе»

Денисов – о Навальном: «Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе»

21 января 2021, 16:11
108

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Игорь Денисов выразил поддержку политику Алексею Навальному, задержанному по прилету в Россию после лечения от отравления в Германии.

«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России.

Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого.

Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов.

  • Навальный вернулся в Россию после отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
  • Оппозиционера задержали за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Сейчас он находится в СИЗО.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Денисов Игорь
Комментарии (108)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Кирилл Михайлов
1611235009
Гарик - красава! Так держать!
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shahor
1611235863
Не ожидал подобного заявления от Денисова.Респект и уважуха!
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Пельш 1
1611242581
А кто такой этот Навальный? Чушпан пендосовский, вот кто он. Устраивать кухонные революции каждый может, и строить жертву режима тоже. Только вот в чём беда, вместо того, что бы обсирать всех (я путиена тоже не жалую) взял бы и предложил что то адекватное, а не подстрикать народ мол все на верху пидо...сы, один я Дартаньян! Можно подумать встанет он у руля и всё изменится в тот же час! Обсериться трижды!!!! а я не хочу чтобы в моей стране бродили цветные, проткнутые, и всякая прочая шелупонь, что бы дети не читали сказки про золушку мужского рода! Что бы не вставали на одно или оба колена перед ****!
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Миша13
1611246416
Молодец Игорь!!! Не ожидал. Порадовал что ты мужчина и не боишься как многие в России. Ты настоящий мужик.
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yarik1_78
1611247048
Зауважал Денисова.
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Томик
1611247993
"Никогда не интересовался политикой"... Откуда мнение по этому поводу, Игорь? Сколько заплатили? Вместе с ногусвело заявление записывал? Не позорься, детей обдуренных хватает.
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Kollljan
1611248038
Привет Хабаровску! Слава Украине! Жыве Беларусь!
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fedorovi4
1611251607
Игорь Денисов имеет право говорить то что думает. Один вопрос - ЗА ЧТО УВАЖАТЬ НАВАЛЬНОГО???? За его лизоблюдство перед Западом, за его призывы к незаконным действиям и беспорядкам, за его подстрекательство к вовлечению в эти противоправные действия несовершеннолетних?! За что??? За то что он говорит о коррупции критикует власть и лично Путина? Так у нас свобода слова.
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jet andy
1611255185
Вы можете не любить Алексея, но то что сейчас происходит в стране - полный беспредел. И он со своей командой в очередной раз это доказал. А те кто говорит что его расследования - фэйк, тот безмозглый дурачок.
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monser08
1611255593
Ну хоть кто то говорит не лозунгами с ТВ. Приятно слышать что есть думающие люди в России. Может не всё ещё так плохо???
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