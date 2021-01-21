Роналду опубликовал фото с Суперкубком Италии

В матче за Суперкубок Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

Победный гол в игре забил нападающий Криштиану Роналду. После встречи он выложил в инстаграме фотографии с церемонии награждения.

«Очень счастлив завоевать свой четвертый титул в Италии. Мы вернулись! Это тот «Ювентус», который мы любим, это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведeт нас к желаемым победам! Молодцы, ребята!» – написал португалец.

«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в девятый раз в истории.

Для Роналду это второй такой трофей, первый был в 2018 году.

В матче с «Наполи» форвард стал лучшим бомбардиром в истории футбола.