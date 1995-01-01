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    Роналду опубликовал фото с Суперкубком Италии

    В матче за Суперкубок Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 2:0 и стал обладателем трофея.

    Победный гол в игре забил нападающий Криштиану Роналду. После встречи он выложил в инстаграме фотографии с церемонии награждения.

    «Очень счастлив завоевать свой четвертый титул в Италии. Мы вернулись! Это тот «Ювентус», который мы любим, это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведeт нас к желаемым победам! Молодцы, ребята!» – написал португалец.

    • «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в девятый раз в истории.
    • Для Роналду это второй такой трофей, первый был в 2018 году.
    • В матче с «Наполи» форвард стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1660

      ItalianFootball 7 минут назад

      Я бы фото с Щенсным ставил. Кто смотрел - поймет.

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