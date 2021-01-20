Экс-игрок «Тамбова» Шляков: «Все заслуги «Тамбова» перечеркнуло отношение руководства и властей области»

Бывший игрок «Тамбова» Евгений Шляков обратился к фанатам. Он назвал виноватых в финансовых проблемах клуба.

«Дорогие друзья и болельщики «Тамбова»! Хочу выразить вам свою благодарность за поддержку на протяжении всей своей карьеры в нашем клубе! Это было замечательное время! За пять лет вместе с вами мы добились уважения и чемпионства в ФНЛ, а также достойно представляли Тамбовщину в РПЛ!

Жаль, что все эти заслуги и эмоции моментом перечеркнуло отношение руководства и властей области к футбольному клубу и к вам, болельщикам и любителям футбола. Я никогда не уходил с поля безразличным к игре и результату! Пришло время двигаться дальше и принять новый вызов. Я всегда мечтал играть в Европе и безумно рад, что мне выпал такой шанс. Спасибо клубу и вам за всe! Желаю всем добра, здоровья и благополучия! До новых встреч!» – сказал Шляков.