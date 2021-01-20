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  • Экс-игрок «Тамбова» Шляков: «Все заслуги «Тамбова» перечеркнуло отношение руководства и властей области»

Экс-игрок «Тамбова» Шляков: «Все заслуги «Тамбова» перечеркнуло отношение руководства и властей области»

20 января 2021, 20:15
3

Бывший игрок «Тамбова» Евгений Шляков обратился к фанатам. Он назвал виноватых в финансовых проблемах клуба.

«Дорогие друзья и болельщики «Тамбова»! Хочу выразить вам свою благодарность за поддержку на протяжении всей своей карьеры в нашем клубе! Это было замечательное время! За пять лет вместе с вами мы добились уважения и чемпионства в ФНЛ, а также достойно представляли Тамбовщину в РПЛ!

Жаль, что все эти заслуги и эмоции моментом перечеркнуло отношение руководства и властей области к футбольному клубу и к вам, болельщикам и любителям футбола. Я никогда не уходил с поля безразличным к игре и результату! Пришло время двигаться дальше и принять новый вызов. Я всегда мечтал играть в Европе и безумно рад, что мне выпал такой шанс. Спасибо клубу и вам за всe! Желаю всем добра, здоровья и благополучия! До новых встреч!» – сказал Шляков.

  • Игрок пополнил румынский УТА (2-й по силе дивизион страны).
  • Шляков играл в Тамбове с 2016 года.
  • Сообщалось, что «Тамбов» в январе может сняться с РПЛ, но сейчас клуб проводит сбор в Крымске.

Источник: официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Шляков Евгений
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1611164220
Все заслуги? Это какие, например? Выход в РПЛ и борьба за выживание без собственного стадиона, без болельщиков - это заслуги?
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Hektor 84
1611173159
Всё перечеркнуло ваши огромные зарплаты и ваш автобусный футбол. Браво губернатору области!!! И скажите спасибо своему руководству которое раса издило гос бабло.
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evgevg13
1611201276
Губернатор виноват, что клуб сам не может зарабатывать деньги? Как же они все привыкли к халяве...
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