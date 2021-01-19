Луческу: «Все неудачи «Барселоны» сваливают на плечи Месси. Ему пора уходить»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Все неудачи «Барселоны» сваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить. То же самое было с Ласло Болони в начале 80-х. Любая неудача команды давила на него. Я нуждался в нем в сборной, поэтому уговорил его перейти в другой клуб.

Не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что он особенный. Что, если бы я осмелился с ним поработать?

Вы знаете, что капризные футболисты, большие таланты всегда были для меня проблемой. Вспомните Лупу, Сергена, Роналдо», – цитирует Луческу Tribuna со ссылкой на prosport.ro.