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    The Athletic: «Челси» намерен купить Холанда за рекордно большую сумму

    «Челси» планирует приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда следующим летом.

    По информации The Athletic, лондонцы не намерены ждать окончания сезона-2021/22, когда они смогут выкупить 20-летнего норвежца за 75 миллионов евро. «Челси» планирует заполучить игрока этим летом, предложив большую сумму.

    Лондонцы предполагают, что многие клубы, претендующие на Холанда, будут ждать лета 2022 года, чтобы норвежец обошелся им дешевле. В «Челси» уверены, что в конце этого сезона конкуренция за норвежца будет ниже.

    Ради перехода Холанда лондонцы готовы побить клубный трансферный рекорд, который принадлежит вратарю Кепе. Летом 2018 года испанец перешел в «Челси» из «Атлетика» за 80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Бундеслиги Холанд забил 12 голов в 11 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость норвежца – 100 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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