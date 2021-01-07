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  • Губерниев: «Я против, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Есть стремление конкурировать с «Зенитом» – найди нефтяную компанию»

Губерниев: «Я против, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Есть стремление конкурировать с «Зенитом» – найди нефтяную компанию»

7 января 2021, 16:29
27

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к «Зениту». А еще выступил против государственного финансирования в российском спорте.

– Вы считаете «Зенит» империей зла?

– Нет, конечно. Это что вообще такое? Мы так до Рейгана дойдем.

– Этот образ применительно к «Зениту» придумал Василий Уткин.

– Ну, я же не Василий Уткин. «Зенит» – это флагман российского футбола. И я также, как журналист, как футбольный обозреватель, как болельщик, расстраиваюсь, когда «Зенит» не может перенести свой уровень на Европу. Я, естественно, желаю удачи «Зениту» и всему российскому футболу.

– Под конец года неожиданно с новой силой возникла тема про запрет на госфинансирование профессионального спорта.

– В данной ситуации мы спорт потеряем. Это касается всего спорта?

– Нет, только профессиональных клубов и лиг. Индивидуальных видов спорта это не должно коснуться.

– Если речь идет только про игровые виды спорта, то так и должно быть в идеале. Об этом же и Путин сказал. Мы должны как раз подумать о том, насколько это сейчас реально. Я категорически против того, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Если у клуба нет спонсора, пусть он играет не в высшей лиге, а в первой или во второй. Никто от этого не умрет. Но если у тебя есть стремление составить конкуренцию «Зениту», значит, найди нефтяную компанию или любую другую.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (27)
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1610027506
А то что нефть это народное достояние, и прибыль с её продажи, по сути, те же "народные" деньги, что и бюджетные, господин Губерниев, видимо, забыл. И "футбольным обозревателем" он, в своё время, сам себя назначил.
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Mityai90
1610027922
Сказочный долб**б
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vladimir-7
1610028048
Губерниев, а тебе зарплату какая компания платит?
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Кузьмич на трибуне
1610029537
Футбольный, хоккейный или другой клуб не должен брать деньги из бюджета . Ну какой смысл платить недомяченогу Ивану Игнатьеву большие деньги из бюджета Татарстана, если он их прогуливает на Мальдивах в состоянии алкогольного опьянения? И дело даже не в одном только Игнатьеве, ФК Краснодар, совместно с губернатором Ткачёвым, регулярно растаскивали бюджет клуба, на покупки дорогих игроков, на бесконечную смену тренеров. А ради чего? Ради того , что бы 25-30 тысяч зрителей собрать на трибуны? Ну хотят эти 30 тыс. зрителей смотреть футбол, пусть платят по 10 тыс за билет, а клуб пусть считает, сколько смог заработать, и сколько может заплатить игрокам и обслуге. При желании можно создать финансовую систему , позволяющую содержать клуб. Галицкий, Федун , Гинер умудряются ещё и на этом заработать. Однако никто из болельщиков, а уж тем более фанатов клуба не захочет платить по 10 тыщ за билет.Все хотят бесплатных зрелищ. В России полно миллиардеров, которые с жиру бесятся но делиться деньгами не хотят. А Жаль что закон в России позволяет выводить деньги за бугор. В СССР такое было не возможно. Лучше бы закон освобождал от налогов частного владельца клуба, на время убыточности содержания клуба, чем позволяет выводить миллиарды в другие страны.
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DOCTOR PENALTY
1610032520
Коллеги, всех с Рождеством Христовым! Сегодня Великий Праздник и говорить плохие слова не хочется, а других этот деятель не заслуживает, поэтому дальше - без комментариев!!!
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JTherry
1610033009
писали, что на Матч-ТВ прошло сокращение - уволено 35 человек... Губерниева пронесло) а вот спорту российскому не везет - особенно, футболу, хоккею, биатлону и легкой атлетике, хоть их финансирование и от добывающих компаний (Газпром, Лукойл, Роснефть)...
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Давид59
1610051538
Бюджетный футбольный клуб - это нонсенс. Так вместо школ и больниц миллионы пойдут тем, кто их сам заработать не может, а именно неконкурентоспособным футболистам и чиновникам от городского футбола.
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Axe111
1610055962
Позорище сидеть на нефтяных триллиардах и обс****** в европе ПОСТОЯННО!!!! посмешище
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JTherry
1610104112
"Я категорически против того, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов" ...и много таких клубов в РПЛ и ФНЛ, которые не доят местные бюджеты или бюджеты госкорпораций?
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zigbert
1610104735
Намекает присосаться к Роснефти. Там действительно большие деньги.
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