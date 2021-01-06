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    Губерниев: «Я против, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Есть стремление конкурировать с «Зенитом» – найди нефтяную компанию»

    Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к «Зениту». А еще выступил против государственного финансирования в российском спорте.

    – Вы считаете «Зенит» империей зла?

    – Нет, конечно. Это что вообще такое? Мы так до Рейгана дойдем.

    – Этот образ применительно к «Зениту» придумал Василий Уткин.

    – Ну, я же не Василий Уткин. «Зенит» – это флагман российского футбола. И я также, как журналист, как футбольный обозреватель, как болельщик, расстраиваюсь, когда «Зенит» не может перенести свой уровень на Европу. Я, естественно, желаю удачи «Зениту» и всему российскому футболу.

    – Под конец года неожиданно с новой силой возникла тема про запрет на госфинансирование профессионального спорта.

    – В данной ситуации мы спорт потеряем. Это касается всего спорта?

    – Нет, только профессиональных клубов и лиг. Индивидуальных видов спорта это не должно коснуться.

    – Если речь идет только про игровые виды спорта, то так и должно быть в идеале. Об этом же и Путин сказал. Мы должны как раз подумать о том, насколько это сейчас реально. Я категорически против того, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Если у клуба нет спонсора, пусть он играет не в высшей лиге, а в первой или во второй. Никто от этого не умрет. Но если у тебя есть стремление составить конкуренцию «Зениту», значит, найди нефтяную компанию или любую другую.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14764

      vladimir-7 13 минут назад

      Губерниев, а тебе зарплату какая компания платит?

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      Рейтинг: +384

      Mityai90 16 минут назад

      Сказочный долб**б

      0
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      Рейтинг: +1448

      Play 23 минуты назад

      А то что нефть это народное достояние, и прибыль с её продажи, по сути, те же "народные" деньги, что и бюджетные, господин Губерниев, видимо, забыл. И "футбольным обозревателем" он, в своё время, сам себя назначил.

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