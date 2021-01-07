Губерниев: «Я против, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Есть стремление конкурировать с «Зенитом» – найди нефтяную компанию»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к «Зениту». А еще выступил против государственного финансирования в российском спорте.

– Вы считаете «Зенит» империей зла?

– Нет, конечно. Это что вообще такое? Мы так до Рейгана дойдем.

– Этот образ применительно к «Зениту» придумал Василий Уткин.

– Ну, я же не Василий Уткин. «Зенит» – это флагман российского футбола. И я также, как журналист, как футбольный обозреватель, как болельщик, расстраиваюсь, когда «Зенит» не может перенести свой уровень на Европу. Я, естественно, желаю удачи «Зениту» и всему российскому футболу.

– Под конец года неожиданно с новой силой возникла тема про запрет на госфинансирование профессионального спорта.

– В данной ситуации мы спорт потеряем. Это касается всего спорта?

– Нет, только профессиональных клубов и лиг. Индивидуальных видов спорта это не должно коснуться.

– Если речь идет только про игровые виды спорта, то так и должно быть в идеале. Об этом же и Путин сказал. Мы должны как раз подумать о том, насколько это сейчас реально. Я категорически против того, чтобы клубы брали деньги из местных бюджетов. Если у клуба нет спонсора, пусть он играет не в высшей лиге, а в первой или во второй. Никто от этого не умрет. Но если у тебя есть стремление составить конкуренцию «Зениту», значит, найди нефтяную компанию или любую другую.