«Это не должно отвлекать от достижений». Пеле опроверг изменение профиля в инстаграме

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле заверил, что не менял описание профиля в инстаграме. Бразилец призвал концентрироваться на достижениях.
«Меня обвинили, что якобы описание профиля в инстаграме изменено, чтобы затмить достижения звезд, которые бьют мои рекорды. Текст в инстаграме не менялся с момента создания страницы. Это не должно отвлекать от достижений», – написал Пеле в твиттере.
- Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал Пеле по числу голов за карьеру – 758 против 757.
- В декабре форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд бразильца по забитым мячам за один клуб.
- В отличие от Месси и Роналду, Пеле выигрывал чемпионаты мира.
Источник: твиттер Пеле