«Это не должно отвлекать от достижений». Пеле опроверг изменение профиля в инстаграме

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле заверил, что не менял описание профиля в инстаграме. Бразилец призвал концентрироваться на достижениях.

«Меня обвинили, что якобы описание профиля в инстаграме изменено, чтобы затмить достижения звезд, которые бьют мои рекорды. Текст в инстаграме не менялся с момента создания страницы. Это не должно отвлекать от достижений», – написал Пеле в твиттере.