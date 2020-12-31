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    «Это не должно отвлекать от достижений». Пеле опроверг изменение профиля в инстаграме

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле заверил, что не менял описание профиля в инстаграме. Бразилец призвал концентрироваться на достижениях.

    «Меня обвинили, что якобы описание профиля в инстаграме изменено, чтобы затмить достижения звезд, которые бьют мои рекорды. Текст в инстаграме не менялся с момента создания страницы. Это не должно отвлекать от достижений», – написал Пеле в твиттере.

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    Источник: твиттер Пеле

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    06.01.2021 23:55
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