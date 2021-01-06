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  • «Это не должно отвлекать от достижений». Пеле опроверг изменение профиля в инстаграме

«Это не должно отвлекать от достижений». Пеле опроверг изменение профиля в инстаграме

6 января 2021, 23:55

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле заверил, что не менял описание профиля в инстаграме. Бразилец призвал концентрироваться на достижениях.

«Меня обвинили, что якобы описание профиля в инстаграме изменено, чтобы затмить достижения звезд, которые бьют мои рекорды. Текст в инстаграме не менялся с момента создания страницы. Это не должно отвлекать от достижений», – написал Пеле в твиттере.

Источник: твиттер Пеле
Бразилия. Серия А Пеле
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