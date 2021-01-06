«Ювентус» отправился на игру с «Миланом». Команду могли не выпустить из Турина

«Ювентус» выехал на матч 16-го тура Серии А с «Миланом».
«Ювентус» должен был отправиться в Милан еще вчера, но решил отложить выезд из Турина, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. До этого положительные тесты сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.
- На матч с «Миланом» отправился форвард туринцев Пауло Дибала, перенесший простуду.
- Департамент здравоохранения Турина обещал заблокировать выезд «Ювентуса» на матч с «Миланом» в случае выявления новых случаев заражения коронавирусом в команде.
- Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
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Источник: официальный сайт «Ювентуса»