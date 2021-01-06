«Ювентусу» могут заблокировать выезд на матч с «Миланом»

Департамент здравоохранения Турина заблокирует выезд «Ювентуса» на матч с «Миланом» в случае выявления новых случаев заражения коронавирусом в команде.

Ранее «Ювентус» решил отложить выезд из Турина до утра 6 января, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. До этого положительные тесты сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.

«У нас нет оснований говорить о вспышке коронавируса в команде. Однако, если по итогам тестирования будут выявлены новые случаи заражения, мы получим свидетельства неконтролируемой вспышки внутри команды.

Это станет проблемой для безопасности игроков. В таком случае, нам придется вмешаться – мы будем изолировать футболистов и заблокируем отъезд «Ювентуса» в Милан, – рассказал глава департамента здравоохранения Турина Роберто Тести.