«Ювентусу» могут заблокировать выезд на матч с «Миланом»

Юве сыпется, им нужна передышка, сейчас им это очень кстати...
Департамент здравоохранения Турина заблокирует выезд «Ювентуса» на матч с «Миланом» в случае выявления новых случаев заражения коронавирусом в команде.
Ранее «Ювентус» решил отложить выезд из Турина до утра 6 января, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. До этого положительные тесты сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.
«У нас нет оснований говорить о вспышке коронавируса в команде. Однако, если по итогам тестирования будут выявлены новые случаи заражения, мы получим свидетельства неконтролируемой вспышки внутри команды.
Это станет проблемой для безопасности игроков. В таком случае, нам придется вмешаться – мы будем изолировать футболистов и заблокируем отъезд «Ювентуса» в Милан, – рассказал глава департамента здравоохранения Турина Роберто Тести.
- Матч «Милан» – «Ювентус» запланирован на 6 января. Начало встречи – в 22:45 по Москве.
- «Милан» идет на первом месте в Серии А. «Ювентус» – пятый.