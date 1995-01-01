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    «Ювентусу» могут заблокировать выезд на матч с «Миланом»

    Департамент здравоохранения Турина заблокирует выезд «Ювентуса» на матч с «Миланом» в случае выявления новых случаев заражения коронавирусом в команде.

    Ранее «Ювентус» решил отложить выезд из Турина до утра 6 января, чтобы дождаться свежих результатов тестов на коронавирус. До этого положительные тесты сдали Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.

    «У нас нет оснований говорить о вспышке коронавируса в команде. Однако, если по итогам тестирования будут выявлены новые случаи заражения, мы получим свидетельства неконтролируемой вспышки внутри команды.

    Это станет проблемой для безопасности игроков. В таком случае, нам придется вмешаться – мы будем изолировать футболистов и заблокируем отъезд «Ювентуса» в Милан, – рассказал глава департамента здравоохранения Турина Роберто Тести.

    • Матч «Милан» – «Ювентус» запланирован на 6 января. Начало встречи – в 22:45 по Москве.
    • «Милан» идет на первом месте в Серии А. «Ювентус» – пятый.

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    Источник: Corriere di Torino

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44000

      portero 2 часа назад

      Юве сыпется, им нужна передышка, сейчас им это очень кстати...

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      Рейтинг: +274

      romvad > portero 1 час назад

      Милану тоже было бы очень кстати.

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