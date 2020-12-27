Чеферин: «Перес не думает о будущем и уже 30 лет мечтает о Суперлиге»

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал Флорентино Переса, президента «Реала», главным идеологом создания европейской Суперлиги. По мнению словенца, такой турнир пагубно скажется на развитии футбола.

«Перес мечтает об этом уже 30 лет. В то же время кандидаты на пост президента «Барселоны» отказались от идеи, равно как и «Бавария», «Ювентус», английские клубы. Перес видит футбол только сегодня, не думая о будущем.

Права на показ еврокубков уже проданы, формат останется таким же как минимум до 2024 года», – сказал Чеферин.

Ранее с жесткой критикой европейской Суперлиги выступил Арсен Венгер .

. В декабре 2019 года президент «Реала» Флорентино Перес предложил создать европейскую Суперлигу с 40 клубами.

Football Leaks сообщал, что Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета.

Чеферин: «Суперлига – фантазия двух-трех руководителей. Это настоящий популизм»

Прядкин – о европейской Суперлиге: «Богатые станут богаче, а бедные – беднее»