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    «Милан» подтвердил переговоры о новых контрактах с Чалханоглу и Доннаруммой

    Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис рассчитывает на продолжение сотрудничества с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой и полузащитником Хаканом Чалханоглу. Идут переговоры.

    «Мы ведем с ними переговоры о продлении контрактов. По этим вопросам есть положительный климат», – сказал Газидис.

    • Чалханоглу с женой ждут ребенка.
    • Планируется, что новый контракт с ним будет действовать до 2024 года (зарплата – 3,5 миллиона евро в год).
    • Доннарумма – воспитанник «Милана», дебютировавший в Серии А 16 лет.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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