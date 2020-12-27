«Милан» подтвердил переговоры о новых контрактах с Чалханоглу и Доннаруммой

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис рассчитывает на продолжение сотрудничества с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой и полузащитником Хаканом Чалханоглу. Идут переговоры.

«Мы ведем с ними переговоры о продлении контрактов. По этим вопросам есть положительный климат», – сказал Газидис.