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  • Савин: «Мои первые премиальные в профессиональном футболе – контейнер майонеза в Рязани»

Савин: «Мои первые премиальные в профессиональном футболе – контейнер майонеза в Рязани»

27 декабря 2020, 08:32

Экс-форвард «Амкара», «Крыльев Советов» Евгений Савин рассказал о работе в Рязани. Там он получил первые премиальные.

«Как только приехал в Рязань (в клуб «Рязань-Агрокомплект» в 2002 году – прим. «Бомбардира»), мы играли на первенство города за команду пищекомбината какого-то. Помню первые премиальные оттуда. Мне дали контейнер майонеза. Профессиональный футбол, просто коробку майонеза. Мои первые премиальные. Это вторая лига», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • За «Рязань-Агрокомплект» Савин играл в течение 2002 года, провел 35 матчей в ПФЛ.
  • Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).
  • Карьеру игрока завершил в 2015 году.

Савин – о поведении Аленичева в Туле: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже рядом с Федуном, подписываю контракт со «Спартаком»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Группа 3 Савин Евгений
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