Савин: «Мои первые премиальные в профессиональном футболе – контейнер майонеза в Рязани»

Экс-форвард «Амкара», «Крыльев Советов» Евгений Савин рассказал о работе в Рязани. Там он получил первые премиальные.

«Как только приехал в Рязань (в клуб «Рязань-Агрокомплект» в 2002 году – прим. «Бомбардира»), мы играли на первенство города за команду пищекомбината какого-то. Помню первые премиальные оттуда. Мне дали контейнер майонеза. Профессиональный футбол, просто коробку майонеза. Мои первые премиальные. Это вторая лига», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

За «Рязань-Агрокомплект» Савин играл в течение 2002 года, провел 35 матчей в ПФЛ.

Больше всего матчей за карьеру Савин провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы).

Карьеру игрока завершил в 2015 году.

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