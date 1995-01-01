Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    АПЛ. «Арсенал» победил «Челси»

    «Арсенал» в дерби оказался сильнее «Челси». Команда Микеля Артеты поднялась на 14-е место в таблице.

    Эктор Бельерин провел 171-й матч за «Арсенал» в АПЛ, опередив Жилберто Силву и Томаса Росицки (170).

    «Арсенал» забил «Челси» с пенальти в АПЛ впервые с 2007 года. Тогда с 11 метров отличился Жилберто Силва.

    «Челси» во втором выездном матче АПЛ подряд ни разу не пробил в створ в первом тайме.

    Гранит Джака – первый с 2004 года игрок «Арсенала», забивший «Челси» в АПЛ со штрафного. 16 лет назад отличился Тьерри Анри.

    Тимо Вернер довел безголевую серию до десяти матчей.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Арсенал – Челси – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ляказетт, 34 (с пенальти); 2:0 – Джака, 44; 3:0 – Сака, 56; 3:1 – Абрахам, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru