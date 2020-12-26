АПЛ. «Арсенал» победил «Челси»

«Арсенал» в дерби оказался сильнее «Челси». Команда Микеля Артеты поднялась на 14-е место в таблице.

Эктор Бельерин провел 171-й матч за «Арсенал» в АПЛ, опередив Жилберто Силву и Томаса Росицки (170).

«Арсенал» забил «Челси» с пенальти в АПЛ впервые с 2007 года. Тогда с 11 метров отличился Жилберто Силва.

«Челси» во втором выездном матче АПЛ подряд ни разу не пробил в створ в первом тайме.

Гранит Джака – первый с 2004 года игрок «Арсенала», забивший «Челси» в АПЛ со штрафного. 16 лет назад отличился Тьерри Анри.

Тимо Вернер довел безголевую серию до десяти матчей.

«Арсенал» семь раз пробил в створ – лучший его показатель в текущем сезоне АПЛ.

Жоржиньо – первый с сезона-2013/14 игрок «Челси», не реализовавший за одну кампанию АПЛ больше одного пенальти. Шесть лет назад таким футболистом был Фрэнк Лэмпард.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Арсенал – Челси – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ляказетт, 34 (с пенальти); 2:0 – Джака, 44; 3:0 – Сака, 56; 3:1 – Абрахам, 87.

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