АПЛ. «Арсенал» победил «Челси»

«Арсенал» в дерби оказался сильнее «Челси». Команда Микеля Артеты поднялась на 14-е место в таблице.
Эктор Бельерин провел 171-й матч за «Арсенал» в АПЛ, опередив Жилберто Силву и Томаса Росицки (170).
«Арсенал» забил «Челси» с пенальти в АПЛ впервые с 2007 года. Тогда с 11 метров отличился Жилберто Силва.
«Челси» во втором выездном матче АПЛ подряд ни разу не пробил в створ в первом тайме.
Гранит Джака – первый с 2004 года игрок «Арсенала», забивший «Челси» в АПЛ со штрафного. 16 лет назад отличился Тьерри Анри.
Тимо Вернер довел безголевую серию до десяти матчей.
«Арсенал» семь раз пробил в створ – лучший его показатель в текущем сезоне АПЛ.
Жоржиньо – первый с сезона-2013/14 игрок «Челси», не реализовавший за одну кампанию АПЛ больше одного пенальти. Шесть лет назад таким футболистом был Фрэнк Лэмпард.
Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур
Голы: 1:0 – Ляказетт, 34 (с пенальти); 2:0 – Джака, 44; 3:0 – Сака, 56; 3:1 – Абрахам, 87.