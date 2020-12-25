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  • Орлов: «Зенит» должен был забить «Спартаку» пять или семь голов. В Москве был бы траур»

Орлов: «Зенит» должен был забить «Спартаку» пять или семь голов. В Москве был бы траур»

25 декабря 2020, 07:13
26

Журналист Геннадий Орлов оценил исход матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1). Он считает, что хозяева должны были забить больше.

«В матче с «Зенитом» впервые за последние годы «Спартак» был немотивированным. Доменико Тедеско поступил очень эгоистично. Он человек артистичный, эмоциональный. После скандала в Сочи, устроенного самим Тедеско, он в сердцах сказал руководству: «Я не буду продлевать контракт». Игроки-то сразу это узнали. Ну какие они были в матче с «Зенитом»? Они были никакие, стояли у своих ворот.

«Зенит» должен был забить пять или семь. Сергей Семак понял, что можно было убить «Спартак». Представляете, если бы семь мячей забили «Спартаку»? Для болельщиков «Зенита» это была бы большая радость, а в Москве был бы траур. Зачем доводить людей до такого состояния?» – сказал видеоблогер.

  • Тедеско может покинуть «Спартак» уже зимой – до окончания контракта, который истекает летом.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» занимает 3-е место.

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Главное Спартак без ЛЧ
1608869940
Да хоть 100:0. Мы в ЛЧ обосрались!!! Харе за Семака держаться!!!
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Рубинище
1608876669
ГСО что то помалкивает , как очередное днище пробили в ЛЧ какая- это была бы большая радость для бол. Зенита. Без слёз на игру питерцев не взглянешь, даже свои болел. плюются и смотрят. многие уже и не смотрят.
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nik55
1608881419
тупой маразматик проснулся-----ты считай сколько вам в ЛЧ накидали
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Дядя Серёжа
1608882287
Траур? Пожалели? Debil. Подстилка боратов. Если десяток респондентов на этом сайте - лицо Питера, То задница любой свиньи России чище и краше.
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Боцман59rus
1608884351
Спасибо Богданычу что пожалел и сжалился над убогими, но групповую таблицу в ЛЧ я зафиксировал и повесил в нужнике, так что спасибо Гена, что напомнил о себе, журналист и комментатор из тебя такой же, как из С емака тренер
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Павелий
1608884514
Гена, если в Зените игроки обо всём узнают левыми каналами, то не надо это проецировать на Спартак. Доменико поступил честно.
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Alex Flash
1608884675
Хочется читать на сайте статьи и заметки о футболе, а не сплетни,разжигающие резню между болелами
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Старикан
1608891749
Опять клоуны заговорили
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NewLife
1608893251
"Хозяева должны были забить больше." Реалистичный сценарий, только поменяй слова "должны были" на "могли бы", но не забили, потому что не хватает мастерства.
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хав_бек
1608906202
"В Москве был бы траур" капец))) я уже представляю понихиду, отпевание и попивание компота)))
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