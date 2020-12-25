Орлов: «Зенит» должен был забить «Спартаку» пять или семь голов. В Москве был бы траур»

Журналист Геннадий Орлов оценил исход матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1). Он считает, что хозяева должны были забить больше.

«В матче с «Зенитом» впервые за последние годы «Спартак» был немотивированным. Доменико Тедеско поступил очень эгоистично. Он человек артистичный, эмоциональный. После скандала в Сочи, устроенного самим Тедеско, он в сердцах сказал руководству: «Я не буду продлевать контракт». Игроки-то сразу это узнали. Ну какие они были в матче с «Зенитом»? Они были никакие, стояли у своих ворот.

«Зенит» должен был забить пять или семь. Сергей Семак понял, что можно было убить «Спартак». Представляете, если бы семь мячей забили «Спартаку»? Для болельщиков «Зенита» это была бы большая радость, а в Москве был бы траур. Зачем доводить людей до такого состояния?» – сказал видеоблогер.