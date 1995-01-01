Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Орлов: «Зенит» должен был забить «Спартаку» пять или семь голов. В Москве был бы траур»

    Журналист Геннадий Орлов оценил исход матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1). Он считает, что хозяева должны были забить больше.

    «В матче с «Зенитом» впервые за последние годы «Спартак» был немотивированным. Доменико Тедеско поступил очень эгоистично. Он человек артистичный, эмоциональный. После скандала в Сочи, устроенного самим Тедеско, он в сердцах сказал руководству: «Я не буду продлевать контракт». Игроки-то сразу это узнали. Ну какие они были в матче с «Зенитом»? Они были никакие, стояли у своих ворот.

    «Зенит» должен был забить пять или семь. Сергей Семак понял, что можно было убить «Спартак». Представляете, если бы семь мячей забили «Спартаку»? Для болельщиков «Зенита» это была бы большая радость, а в Москве был бы траур. Зачем доводить людей до такого состояния?» – сказал видеоблогер.

    • Тедеско может покинуть «Спартак» уже зимой – до окончания контракта, который истекает летом.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» занимает 3-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:13
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5462

      Рубинище 14 минут назад

      ГСО что то помалкивает , как очередное днище пробили в ЛЧ какая- это была бы большая радость для бол. Зенита. Без слёз на игру питерцев не взглянешь, даже свои болел. плюются и смотрят. многие уже и не смотрят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22493

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Не траур , а истерика , жалобы в РФС и угрозы сняться с чемпионата .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26200

      oyabun 1 час назад

      Даже если игроки и узнали об уходе тренера, это не должно было повлиять на игру. Они играют за клуб, а не за тренера и к тому же на контракте, который обязаны отрабатывать, а не херней на поле страдать. Не хочешь играть - в дубль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      Главное Спартак без ЛЧ 2 часа назад

      Да хоть 100:0.
      Мы в ЛЧ обосрались!!!
      Харе за Семака держаться!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12540

      alarm 2 часа назад

      27-5 удары по воротам. и 1 из них нанёс ловрен своим автоголом. итого 4 удара за весь матч от позорных хрюканов. ну не стыд ли?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2397

      AZ > alarm 16 минут назад

      автоголы не учитываются в графе "удары по воротам"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru