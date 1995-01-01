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    ЭСК РФС поддержала все решения Мешкова в матче «Сочи» – «Динамо»

    Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Динамо» на качество судейства бригады Виталия Мешкова в матче 19-го тура РПЛ с «Сочи». Было рассмотрено три спорных эпизода.

    «Судья правильно отменил взятие ворот «Сочи» на 6-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что проекция тела футболиста «Динамо» Вячеслава Грулeва в момент удара по мячу партнером по команде находилась ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок «Сочи», и он принял участие в активных игровых действиях.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 27-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» Никола Моро явным образом усиливает последствия незначительного контакта с соперником, стремясь ввести в заблуждение судью.

    Судья правильно засчитал гол в ворота «Динамо» на 70-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что в эпизоде с участием футболиста «Динамо» Сильвестра Игбуна на нем не было совершено нарушения правил соперником», – сообщает комиссия.

    • «Сочи» победил «Динамо» со счетом 2:0.
    • Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Евгеньева на 64-й минуте.
    • Москвичи идут на шестом месте в РПЛ. «Сочи» – на четвертом.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      plehanov6 1 час назад

      Ясен пень, ведь сочпром, это, такой маленнький газпромчик, внебрачный ребенок миллера!!!

      0
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      Рейтинг: +272

      Patriot58 1 час назад

      Кто бы сомневался! Зеня рулит!
      особенно классно про проекцию!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +331

      Olymp2 > Patriot58 1 час назад

      Супер! Не часть тела, а проекция! лучше уж про тень бы написали!

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