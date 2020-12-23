ЭСК РФС поддержала все решения Мешкова в матче «Сочи» – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Динамо» на качество судейства бригады Виталия Мешкова в матче 19-го тура РПЛ с «Сочи». Было рассмотрено три спорных эпизода.

«Судья правильно отменил взятие ворот «Сочи» на 6-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что проекция тела футболиста «Динамо» Вячеслава Грулeва в момент удара по мячу партнером по команде находилась ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок «Сочи», и он принял участие в активных игровых действиях.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 27-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Динамо» Никола Моро явным образом усиливает последствия незначительного контакта с соперником, стремясь ввести в заблуждение судью.

Судья правильно засчитал гол в ворота «Динамо» на 70-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в эпизоде с участием футболиста «Динамо» Сильвестра Игбуна на нем не было совершено нарушения правил соперником», – сообщает комиссия.