Роналду вручили награду Golden Foot. Португалец оставил отпечаток своих ног на Аллее чемпионов в Монако

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot за вклад в развитие футбола.
«Для меня большая честь стать победителем премии Golden Foot и быть увековеченным на Аллее чемпионов в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен!
Хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что проголосовали за меня», – написал Роналду в твиттере.
- Награда Golden Foot вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.
- На приз претендовали Роберт Левандовски, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие футболисты.
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Источник: твиттер Криштиану Роналду