Роналду вручили награду Golden Foot. Португалец оставил отпечаток своих ног на Аллее чемпионов в Монако

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot за вклад в развитие футбола.

«Для меня большая честь стать победителем премии Golden Foot и быть увековеченным на Аллее чемпионов в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен!

Хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что проголосовали за меня», – написал Роналду в твиттере.

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV