Роналду вручили награду Golden Foot. Португалец оставил отпечаток своих ног на Аллее чемпионов в Монако

Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot за вклад в развитие футбола.

«Для меня большая честь стать победителем премии Golden Foot и быть увековеченным на Аллее чемпионов в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен!

Хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что проголосовали за меня», – написал Роналду в твиттере.

Награда Golden Foot вручается игрокам старше 29-ти лет за вклад в развитие футбола.

На приз претендовали Роберт Левандовски, Лионель Месси, Серхио Рамос и другие футболисты.